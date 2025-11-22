Ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε έντονη πίεση την Παρασκευή προκειμένου η Ουκρανία να προσυπογράψει το σχέδιό του για τη διευθέτηση της σύγκρουσης με τη Ρωσία, εάν είναι δυνατόν μέσα σε μια εβδομάδα, δηλώνοντας ότι “θα έπρεπε” το σχέδιο αυτό να ταιριάζει στο Κίεβο και τελικά να το εγκρίνει.

“Θα πρέπει να του αρέσει, και εάν αυτό δεν του αρέσει, τότε, ξέρετε, θα πρέπει να συνεχίσουν να πολεμούν”, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε για την απόρριψη του σχεδίου του από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, μετά τη συνάντησή του με τον μελλοντικό δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, ο Τραμπ υπενθύμισε επίσης πώς είχε πει απερίφραστα στον Ουκρανό ομόλογό του ότι “δεν είχε αυτός τα χαρτιά στα χέρια” κατά τη διάρκεια μιας συνάντησής τους τον Φεβρουάριο. Ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε ότι περίμενε να επιλύσει το θέμα του πολέμου πολύ νωρίτερα και πρόσθεσε “Χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό”.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει τώρα να επιταχύνει τη διαδικασία, ενοχλημένος που δεν κατάφερε έως τώρα να βάλει τέλος στον πόλεμο ο οποίος ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Reuters, AFP