Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ Βανς και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης, ανακοίνωσε ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, σημειώνοντας ότι «θα αυξηθεί σημαντικά» η ναυσιπλοϊα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, αναμένεται σημαντική αύξηση της ναυτιλιακής κίνησης στα Στενά του Ορμούζ ήδη από τώρα ενώ, όπως ανέφερε, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα δημοσιοποιηθούν μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Τεχεράνη, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστών διαπραγματεύσεων σε επόμενο στάδιο.

Την επίτευξη της συμφωνίας ανακοίνωσε πρώτος ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, κάνοντας λόγο για «άμεση και οριστική παύση» των επιχειρήσεων, έπειτα από μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή διεθνών διαμεσολαβητών, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Η επίσημη τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από την Παρασκευή και έχει δώσει εντολή για τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Παράλληλα, η εφαρμογή της συμφωνίας φαίνεται να συνδέεται και με τις εξελίξεις στον Λίβανο, ένα από τα πλέον δύσκολα ζητήματα των διαπραγματεύσεων. Το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τα εδάφη που ελέγχει στον Λίβανο και ότι θα απαντήσει στρατιωτικά σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που θα σχετίζεται με τις εξελίξεις στη χώρα.

Η Χεζμπολάχ χαιρέτισε τη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι προϋπόθεση για τη σταθερότητα στην περιοχή είναι η πλήρης παύση των ισραηλινών επιθέσεων κατά του Λιβάνου.

Τραμπ: «θα δώσουμε στη δημοσιότητα το σχέδιο με το Ιράν»

Η συμφωνία που έκλεισε χθες με το Ιράν είναι πολύ έξυπνη και λειτουργική για το μέλλον και είναι προς το συμφέρον της Τεχεράνης να την εφαρμόσει, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ ενώ πρόσθεσε ότι «διαφορετικά θα επιστρέψουμε από εκεί που σταματήσαμε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος το απόγευμα της Δευτέρας έφτασε στο Εβιάν της Γαλλίας όπου διεξάγεται από σήμερα ως την Τετάρτη η Σύνοδος της G7.

Τα Στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτά και λειτουργικά την Παρασκευή, τόνισε ο Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του τον οικοδεσπότη της Συνόδου, Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση πληρωμής τελών στο Ιράν για την διέλευση από τα Στενά, ξεκαθάρισε.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου:

Αρχικά, όπως είπε, πρέπει να καθαριστούν οι νάρκες, κάτι που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί μέχρι και 50 ημέρες.

Επίσης αναφέρθηκε και στο ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν, για να επαναλάβει ότι «το Ιράν δεν θα τα αποκτήσει ποτέ».

Πάντως, από τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών για το ακανθώδες αυτό ζήτημα παραπέμπονται για το (κοντινό) μέλλον.

Δεσμεύτηκε δε ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν στη δημοσιότητα το προσχέδιο του μνημονίου με την Τεχεράνη πριν από το τέλος της εβδομάδας. «Θέλω να είναι όλα γνωστά σε όλους», τόνισε.

Ο ίδιος δεν θα είναι παρών για την υπογραφή της συμφωνίας, που προγραμματίζεται για την Παρασκευή στη Γενεύη της Ελβετίας, αλλά θα παρίσταται αντ’ αυτού ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Τέλος, για τον Λίβανο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πρέπει άμεσα να βρούμε λύση διαρκείας για μια κατάσταση που δείχνει ένας πόλεμος χωρίς τέλος. Πρέπει να βρούμε λύση με την Χεζμπολάχ αλλά δε νομίζω πως θα είναι πιο δύσκολο από τους Φρουρούς της Επανάστασης, εξήγησε.

Στις δηλώσεις του ο Εμανουέλ Μακρόν είπε, μεταξύ άλλων, ότι το προσωπικό της Γαλλίας που βρίσκεται στην Μέση Ανατολή, αλλά και το αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ», θα συμμετέχει στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ για το άνοιγμα των Στενών. Παράλληλα, ακόμη τέσσερις χώρες θα μετέχουν στην συγκεκριμένη επιχείρηση ως κίνηση καλής θέλησης προς όλες τις πλευρές.