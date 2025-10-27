Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα 27 Οκτωβρίου ότι ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι είχε «πολλή βοήθεια» από τις ΗΠΑ για την εκλογική νίκη του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές. Αναφερόταν στην προσφορά της κυβέρνησης Τραμπ για σωσίβιο έως και 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την τόνωση του Μιλέι εν όψει των εκλογών.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις επί του προεδρικού αεροσκάφους στη διάρκεια της ασιατικής του περιοδείας και μίλησε για «μεγάλη νίκη» και «σπουδαίο πράγμα».

«Είχε πολλή βοήθεια από μας. Είχε πολλή βοήθεια. Του έδωσα στήριξη, πολύ ισχυρή στήριξη», είπε ο Τραμπ δίνοντας τα εύσημα και σε ορισμένους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησή τους, όπως ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, που ήταν αρμόδιος για την οικονομική βοήθεια προς την Αργεντινή.

Trump on Argentina Election: I want to congratulate the victor and he was a big victor and he had a lot of help from us. I gave him an endorsement. pic.twitter.com/xhKLtvC2gi — Acyn (@Acyn) October 27, 2025

«Κολλάμε με πολλές χώρες στη Νότια Αμερική. Κεντράρουμε πολύ στη Νότια Αμερική», είπε.

Το εκλογικό αποτέλεσμα στις εκλογές της Αργεντινής δίνει στον Μιλέι το περιθώριο να συνεχίσει με την εφαρμογή των ακραίων οικονομικών μεταρρυθμίσεων που έχουν δημιουργήσει δυσαρέσκεια λόγω των αυστηρών μέτρων λιτότητας.

Η βοήθεια της κυβέρνησης Τραμπ προς τον Μιλέι περιλαμβάνει ανταλλαγή νομισμάτων ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία έχει ήδη υπογραφεί, καθώς και επενδυτική διευκόλυνση χρέους ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Βγάλαμε πολλά λεφτά με αυτές τις εκλογές, γιατί τα ομόλογα ανέβηκαν. Ανέβηκε η αξιολόγηση ολόκληρου του χρέους τους», είπε ο Τραμπ, αλλά πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπήκαν στο παιγνίδι «για τα λεφτά καθαυτά».

Trump on Argentina: I think we’ve made a lot of money based on that election because the bonds have gone up, their whole debt rating has gone up. That election made a lot of money for the US… Reporter: Will they need more support or would you consider it? Trump: They might.… pic.twitter.com/O020cd0tL2 — Acyn (@Acyn) October 27, 2025

Δίπλα του ο Σκοτ Μπέσεντ περιέγραψε τη βοήθεια ως «γέφυρα» για να βοηθηθεί το οικονομικό πρόγραμμα του Μιλέι. «Δουλεύει αντιμέτωπος με 100 χρόνια κακών πολιτικών. Θα τις σπάσει χάρη στην υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η Fitch Ratings ανακοίνωσε ότι η αμερικανική βοήθεια στις αγορές της Αργεντινής πρόλαβε την υποβάθμιση της αξιολόγησης του χρέους, αλλά η χώρα έχει ανάγκη από ένα ευρύτερο σχέδιο για την επαναδημιουργία αποθεμάτων ξένου συναλλάγματος ώστε να είναι σε θέση να κερδίσει μία αναβάθμιση.

Αλ. Παπαδόπουλος

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ