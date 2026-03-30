Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως υπάρχει προοπτική συμφωνίας με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται. Όπως δήλωσε, οι ΗΠΑ βρίσκονται πλέον σε επαφή με «διαφορετικούς» Ιρανούς συνομιλητές, τους οποίους θεωρεί πιο διαλλακτικούς.

Την ίδια ώρα, υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις στο πεδίο έχουν οδηγήσει ουσιαστικά σε αλλαγή ισορροπιών στην Τεχεράνη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον βλέπει ευκαιρία για πολιτική λύση.

Πόλεμος χωρίς φρένο

Ωστόσο, η πραγματικότητα απέχει από την αισιοδοξία των δηλώσεων. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι απώλειες αυξάνονται δραματικά.

Ο ίδιος ο Τραμπ, σε διαφορετικό τόνο, έχει προειδοποιήσει ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, το Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπο με «σαρωτικούς βομβαρδισμούς», δείχνοντας ότι η διπλωματία συνοδεύεται από σκληρή πίεση .

Ενέργεια και γεωπολιτική πίεση

Στο ενεργειακό μέτωπο, η κρίση βαθαίνει. Τα Στενά του Χορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκτιμά ότι μπορεί να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα, την ώρα που οι αγορές αντιδρούν νευρικά.

Παράλληλα, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ελέγχου στρατηγικών πετρελαϊκών υποδομών, ενισχύοντας την αίσθηση ότι ο πόλεμος δεν αφορά μόνο την ασφάλεια, αλλά και την ενέργεια.

Διπλωματικές κινήσεις στο παρασκήνιο

Παρά την ένταση, οι επαφές συνεχίζονται. Σύμφωνα με τον Τραμπ, υπάρχουν ήδη «σημαντικά σημεία σύγκλισης» στις συνομιλίες με την Τεχεράνη και μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα, αν διατηρηθεί η δυναμική .

Την ίδια στιγμή, τρίτες χώρες επιχειρούν να παίξουν ρόλο διαμεσολαβητή, με στόχο μια συνολική διευθέτηση της κρίσης.

Απειλές και αβεβαιότητα

Παρά τις αναφορές σε συμφωνία, η ρητορική παραμένει σκληρή και αντιφατική. Ο Τραμπ έχει φτάσει να δηλώνει ακόμη και ότι δεν είναι βέβαιο αν τελικά θα υπάρξει συμφωνία, διατηρώντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα .

Το αποτέλεσμα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα: πόλεμος στο πεδίο, διπλωματία στο παρασκήνιο και πολιτικά μηνύματα που κινούνται μεταξύ αισιοδοξίας και απειλής.

Η «συμφωνία» που προαναγγέλλει ο Λευκός Οίκος μοιάζει, προς το παρόν, περισσότερο με πολιτική στόχευση παρά με άμεση πραγματικότητα. Μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, η Μέση Ανατολή παραμένει σε τροχιά σύγκρουσης — και η διπλωματία παίζει καθαρά σε δεύτερο πλάνο.

με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ