Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση Epic Fury «μία από τις πιο σύνθετες και εντυπωσιακές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ», προσθέτοντας πως είναι μια «βραχυπρόθεσμη εκδρομή».

«Η χώρα μας τα πάει πολύ καλά. Εννοώ, σε ένα επίπεδο που κανείς δεν περίμενε. Κάνουμε μια μικρή εκδρομή επειδή αισθανθήκαμε ότι έπρεπε να το κάνουμε για να απαλλαγούμε από κάποιο κακό. Νομίζω ότι θα δείτε ότι θα είναι μια βραχυπρόθεσμη εκδρομή», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Πόσο καλός είναι ο στρατός μας, σωστά;», είπε στη συνέχεια υπό τις επευφημίες, επαναλαμβάνοντας δύο φορές ακόμη τη φράση «βραχυπρόθεσμη».

«Μαζί με τους Ισραηλινούς εταίρους μας, συντρίβουμε τον εχθρό και επιδεικνύουμε την τεχνική μας υπεροχή και τη στρατιωτική μας δύναμη», δήλωσε.

Μιλώντας σε συνάντηση των Ρεπουμπλικάνων του Κογκρέσου, είπε πόσο πολύ του αρέσει το όνομα, «ακόμα περισσότερο από το Midnight Hammer, όπου εξουδετερώσαμε το πυρηνικό δυναμικό [του Ιράν]».

«Ήταν μια μεγάλη μέρα, γιατί αν δεν το είχαμε κάνει αυτό, θα είχαν αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσα σε δύο εβδομάδες και νομίζω ότι θα βρισκόμασταν σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ο κόσμος μας σέβεται τώρα περισσότερο από ό,τι μας έχει σεβαστεί ποτέ», είπε ο Τραμπ, επαινώντας τον αμερικανικό στρατό ως «στρατό που δεν υπάρχει όμοιός του».

Ο Τραμπ σημείωσε πως «κανείς δεν έχει ιδέα» ποιος θα κυβερνήσει το Ιράν μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, παρά το γεγονός ότι ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ορίστηκε νέος ανώτατος ηγέτης.

«Οι τρομοκράτες ηγέτες τους έχουν φύγει ή μετρούν τα λεπτά μέχρι να φύγουν», δήλωσε ο Τραμπ σε συνάντηση των Ρεπουμπλικάνων της Βουλής στη Φλόριντα. «Και τώρα, κανείς δεν έχει ιδέα ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα ηγηθούν της χώρας».

«Έχουμε ήδη κερδίσει από πολλές απόψεις, αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά. Προχωράμε μπροστά, πιο αποφασισμένοι από ποτέ να επιτύχουμε την τελική νίκη που θα τερματίσει μια για πάντα αυτόν τον μακροχρόνιο κίνδυνο».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στη δολοφονία του ανώτατου στρατιωτικού ηγέτη του Ιράν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, του Κασέμ Σολεϊμανί. «Ίσως να ήταν πολύ πιο ικανοί από ό,τι είναι τώρα, αν είχε ζήσει. Γιατί ήταν ικανός. Ήταν σκληρός, βίαιος και ικανός. Αλλά τον ξεφορτωθήκαμε πρώτοι».

Συνεχίζοντας την ομιλία του εκτίμησε ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει πολύ γρήγορα». «Μέσα σε μια εβδομάδα θα μας έκαναν επίθεση 100%. Ήταν έτοιμοι. Είχαν πολύ περισσότερους πυραύλους από ό,τι πίστευε κανείς και θα μας έκαναν επίθεση, αλλά έκαναν επίθεση σε όλη τη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ.

Και αν είχαν πυρηνικά όπλα, θα τα είχαν χρησιμοποιήσει εναντίον του Ισραήλ. Και αυτό θα ήταν μια μεγάλη επίθεση. Ξέρω ότι είχαν όλες αυτές τις βάσεις πυραύλων και όλους αυτούς τους εκτοξευτές που καταστρέψαμε, περίπου το 80% από αυτούς, παρεμπιπτόντως, καταστρέψαμε τους περισσότερους, ξέρετε, βλέπετε, έχουν μειωθεί σε ελάχιστους. Έχουν πολύ λίγες εκτοξεύσεις που τους έχουν απομείνει».

«Και οι πύραυλοι έχουν σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί. Τα drones έχουν καταρριφθεί και χτυπάμε εκεί όπου κατασκευάζουν τα drones», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Τους γνωρίζουμε όλους και τους καταστρέφουμε. Τώρα, εκεί όπου κατασκευάζουν τα drones. Πολύ δουλειά, πολύ εξαιρετική δουλειά. Αλλά θα έχουμε έναν πολύ πιο ασφαλή κόσμο μόλις τελειώσει, και θα τελειώσει πολύ γρήγορα».