Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Κανάλι 12 δήλωσε ότι δεν πρόκειται να «αποχωρήσει εν μέσω πολέμου» και προσέθεσε ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε «εντατικές διαπραγματεύσεις» με το Ιράν για την επίτευξη εκεχειρίας.

Ανέφερε ότι οι κορυφαίοι απεσταλμένοι του στη Μέση Ανατολή, όπως ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, είναι οι υπεύθυνοι για τις συνεχείς επαφές με το Ιράν.

Δύο πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες ανέφεραν στο κανάλι ότι υπάρχουν δύο κανάλια επικοινωνίας — το ένα μέσω της μεσολάβησης του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, και το άλλο μέσω άμεσων μηνυμάτων κειμένου μεταξύ των Γουίτκοφ, Κούσνερ και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών που μεσολαβούν προσπαθούν να πείσουν τις πλευρές να συμφωνήσουν σε μια σειρά μέτρων που θα επιτρέψουν στον Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία του. Σύμφωνα με τις πηγές, οι υπουργοί πραγματοποίησαν χθες τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Κούσνερ και τον Γουίτκοφ, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Κανάλι 12 ότι πιστεύει ότι «υπάρχουν καλές πιθανότητες» να επιτευχθεί συμφωνία πριν από την προθεσμία της Τρίτης, «αλλά αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα τα ανατινάξω όλα εκεί πέρα».

Ερωτηθείς αν ανησυχεί για τον κίνδυνο να πληγούν άμαχοι στο Ιράν, τους οποίους θέλει να ξεσηκώσει για να ανατρέψουν το καθεστώς, ο Τραμπ απαντά ότι «ζουν με φόβο».

«Φοβούνται ότι θα φύγουμε στη μέση του πολέμου, αλλά δεν πρόκειται να φύγουμε», είπε.