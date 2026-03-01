Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη συντριβή σημαντικού μέρους των ναυτικών δυνάμεων του Ιράν, επιβεβαιώνοντας τη βύθιση εννέα πολεμικών πλοίων.

Στρατηγικής σημασίας πλοία για την Τεχεράνη

Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ορισμένα από τα σκάφη που καταστράφηκαν ήταν ιδιαίτερα μεγάλα και στρατηγικής σημασίας για την Τεχεράνη, ενώ διεμήνυσε με απόλυτο τρόπο ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με στόχο την ολοκληρωτική εξουδετέρωση του ιρανικού στόλου, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως σύντομα και τα υπόλοιπα πλοία θα βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας.

Δείτε την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ

Ισοπεδώθηκε το ιρανικό Αρχηγείο του Ναυτικού

Παράλληλα με τις απώλειες στο θαλάσσιο πεδίο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι σε μια ξεχωριστή επίθεση οι αμερικανικές δυνάμεις ισοπέδωσαν το Αρχηγείο του Ναυτικού του Ιράν, καταφέρνοντας ένα καίριο πλήγμα στις υποδομές διοίκησης και ελέγχου της χώρας. Με τη γνωστή του καυστική ρητορική, ο Τραμπ σχολίασε ειρωνικά πως, πέρα από αυτές τις καταστροφές, το ιρανικό ναυτικό «τα πηγαίνει περίφημα», υπογραμμίζοντας την απόλυτη υπεροχή των ΗΠΑ στις τρέχουσες εχθροπραξίες.

Απάντηση στις επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης στα Στενά του Ορμούζ

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως απάντηση στις επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης με βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικών και βρετανικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Η κλιμάκωση της ναυτικής σύγκρουσης, σε συνδυασμό με τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ και τις αυξανόμενες απώλειες αμάχων στο Μινάμπ, διαμορφώνει ένα σκηνικό ολοκληρωτικού πολέμου στην περιοχή, με την Ουάσινγκτον να δείχνει αποφασισμένη να εκμηδενίσει κάθε δυνατότητα ιρανικής αντίδρασης στη θάλασσα.