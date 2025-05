Αποφασισμένος να ανοίξει και πάλι τις φυλακές του Αλκατράζ, για να φυλακίζονται εκεί βίαιοι και επικίνδυνοι εγκληματίες που μαστίζουν εδώ και καιρό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, τις ΗΠΑ, είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό τουλάχιστον ξεκαθαρίζει με ανάρτηση του στο Truth Social, με την οποία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει δίνει εντολή στο Γραφείο Φυλακών, μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το FBI και την Εσωτερική Ασφάλεια, να ανοίξουν ξανά ένα ουσιαστικά διευρυμένο και ανακατασκευασμένο Αλκατράζ, για να στεγάσει τους πιο αδίστακτους και βίαιους παραβάτες της Αμερικής.

«ΞΑΝΑΧΤΙΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΑΛΚΑΤΡΑΖ! Για πάρα πολύ καιρό, η Αμερική μαστίζεται από μοχθηρούς, βίαιους και επαναλαμβανόμενους εγκληματίες, τα κατακάθια της κοινωνίας, που ποτέ δεν θα συνεισφέρουν τίποτα άλλο εκτός από τη Μιζέρια και τα Βάσανα. Όταν ήμασταν ένα πιο σοβαρό Έθνος, στο παρελθόν, δεν διστάζαμε να κλειδώσουμε τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες και να τους κρατήσουμε μακριά από οποιονδήποτε μπορούσαν να βλάψουν. Αυτός είναι ο τρόπος που υποτίθεται ότι είναι. Δεν θα ανεχόμαστε πλέον αυτούς τους κατά συρροή παραβάτες που σκορπούν βρωμιά, αιματοχυσία και χάος στους δρόμους μας. Γι’ αυτό, σήμερα, δίνω εντολή στο Γραφείο Φυλακών, μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το FBI και την Εσωτερική Ασφάλεια, να ανοίξουν ξανά ένα ουσιαστικά διευρυμένο και ανακατασκευασμένο ΑΛΚΑΤΡΑΖ, για να στεγάσει τους πιο αδίστακτους και βίαιους παραβάτες της Αμερικής. Δεν θα είμαστε πλέον όμηροι εγκληματιών, κακοποιών και δικαστών που φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους και μας επιτρέπουν να απομακρύνουμε εγκληματίες που ήρθαν στη χώρα μας παράνομα. Η επαναλειτουργία του ΑΛΚΑΤΡΑΖ θα χρησιμεύσει ως σύμβολο του Νόμου, της Τάξης και της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Θα κάνουμε την ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!»

REBUILD, AND OPEN ALCATRAZ! For too long, America has been plagued by vicious, violent, and repeat Criminal Offenders, the dregs of society, who will never contribute anything other than Misery and Suffering. When we were a more serious Nation, in times past, we did not hesitate…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 4, 2025