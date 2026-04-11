«Τώρα ξεκινάμε τον καθαρισμό του Ορμούζ», ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως «και τα 28 σκάφη του Ιράν που ποντίζουν με νάρκες, βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας».

Ακολουθεί η ανάρτησή του στο Truth Social:

«Τα Ψεύτικα Μέσα Ενημέρωσης έχουν χάσει την πλήρη αξιοπιστία τους, όχι ότι είχαν εξαρχής. Λόγω του μαζικού Συνδρόμου Τραμπ Διαταραχής (μερικές φορές αναφέρεται ως TDS!), λατρεύουν να λένε ότι το Ιράν «νικάει» ενώ, στην πραγματικότητα, όλοι γνωρίζουν ότι ΧΑΝΟΥΝ, και μάλιστα ΠΟΛΥ! Το Ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η Πολεμική τους Αεροπορία έχει εξαφανιστεί, η αντιαεροπορική τους συσκευή είναι ανύπαρκτη, το ραντάρ είναι νεκρό, τα εργοστάσια πυραύλων και drones τους έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαλειφθεί μαζί με τους ίδιους τους πυραύλους και τα drones και, το πιο σημαντικό, οι μακροχρόνιοι «ηγέτες» τους δεν είναι πλέον μαζί μας, δόξα τω Αλλάχ! Το μόνο που έχουν είναι η απειλή ότι ένα πλοίο μπορεί να «προσγειωθεί» σε μια από τις θαλάσσιες νάρκες τους, οι οποίες, παρεμπιπτόντως, και οι 28 βρίσκονται επίσης στον πυθμένα της θάλασσας. Τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία καθαρισμού του Στενού του Ορμούζ, ως χάρη σε χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και πολλών άλλων. Απίστευτα, δεν έχουν το θάρρος ή τη θέληση να κάνουν αυτό το έργο οι ίδιοι. Πολύ ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι άδεια πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο από πολλά έθνη κατευθύνονται όλα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να ΓΕΜΙΣΟΥΝ με πετρέλαιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ