Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα Δευτέρα, αφού γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με προϋπόθεση πως θα κλειστεί «συμφωνία» και «γρήγορα».

«Φυσικά δεν ήθελαν να υποστούν επίθεση. Γνώριζαν το εύρος της, διότι την έβλεπαν να παίρνει μορφή (…) Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε, υπό μορφή διαπραγμάτευσης. Αυτή θα αρχίσει αύριο το απόγευμα» (σ.σ. σήμερα Δευτέρα), είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τύπο στο αεροσκάφος του.

Ο Ρεπουμπλικάνος σημείωσε πως υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για αυτή που αποκάλεσε αποπυρηνικοποίηση. Η Δύση κατηγορεί την Τεχεράνη για δεκαετίες πως επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου. Η άλλη πλευρά το διαψεύδει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ταυτόχρονα πως ο στρατός του είναι έτοιμος να δράσει όποτε διαταχτεί.