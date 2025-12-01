Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι υπάρχουν “καλές πιθανότητες” για μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας που διεξήχθησαν νωρίτερα την Κυριακή στη Φλόριντα.

«Νομίζω ότι η Ρωσία θα ήθελε να τελειώσει αυτό, και νομίζω ότι η Ουκρανία, ξέρω ότι η Ουκρανία θα ήθελε να τελειώσει αυτό», δήλωσε από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος πρόσφατα παρουσίασε ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θεωρείται από ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πολύ ευνοϊκό για τη Μόσχα.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναχωρεί τη Δευτέρα για τη Μόσχα

O Στιβ Γουίτκοφ, o απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, θα αναχωρήσει σήμερα Δευτέρα, για τη Μόσχα για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σε σχέση με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη. Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται μετά τις συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκαν χθες στη Φλόριντα.

ΥΠΕΞ Ρούμπιο: «Οι συζητήσεις στη Φλόριντα ήταν παραγωγικές» – «Μένει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Φλόριντα με την ουκρανική αντιπροσωπεία ήταν “παραγωγικές” παρότι “μένει ακόμη δουλειά” που πρέπει να γίνει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η συνάντηση μεταξύ Ουκρανών διαπραγματευτών και υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων ήταν πολύ παραγωγική», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

«Είναι λεπτό θέμα. Είναι περίπλοκο. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που διακυβεύονται και είναι προφανές ότι ένα άλλο μέρος πρέπει να ληφθεί υπόψη στην εξίσωση, και αυτό θα συνεχιστεί αργότερα αυτή την εβδομάδα, όταν ο κ. Γουίτκοφ θα μεταβεί στη Μόσχα, παρότι έχουμε επίσης έρθει σε επαφή με τη ρωσική πλευρά, αλλά κατανοούμε επίσης αρκετά καλά τις απόψεις τους», πρόσθεσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου.

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα πραγματοποιούνταν την ώρα που το Κίεβο δέχεται έντονη στρατιωτική και πολιτική πίεση και αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της αποπομπής κορυφαίου συνεργάτη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπειτα από εκτεταμένη έρευνα κατά της διαφθοράς.

Η συνάντηση αυτή είχε επίσης ως στόχο να προετοιμάσει το έδαφος για την επίσκεψη του απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετείχαν επίσης στη συνάντηση στη Φλόριντα.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ εξέφρασε ικανοποίηση για τις «παραγωγικές και επιτυχείς διαπραγματεύσεις».