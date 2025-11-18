Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε χθες Δευτέρα υπέρ της διεξαγωγής επιχειρήσεων κατά των καρτέλ ναρκωτικών σε Μεξικό και Κολομβία, χωρίς όμως να αναφερθεί σε ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση.

Τους τελευταίους μήνες ο Τραμπ έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί σε Καραϊβική και Ειρηνικό να εντείνουν τις επιχειρήσεις τους κατά των καρτέλ, αναχαιτίζοντας ή και βυθίζοντας σκάφη που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου εάν θα υποστήριζε τη διεξαγωγή χερσαίων επιχειρήσεων κατά των καρτέλ στο Μεξικό, ο Τραμπ απάντησε: «ΟΚ κατ’ εμέ… ό,τι χρειαστεί να κάνουμε για να σταματήσουμε τα ναρκωτικά».

Ακολούθως, αναφέρθηκε σε ενδεχόμενα πλήγματα σε εργαστήρια παρασκευής κοκαΐνης στην Κολομβία: «Εάν θα κατέστρεφα αυτά τα εργαστήρια; Θα ήμουν υπερήφανος να το κάνω, προσωπικά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Δεν είπα ότι το κάνω, αλλά θα ήμουν υπερήφανος να το κάνω γιατί θα σώσουμε εκατομμύρια ζωές», συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Reuters

Επιμέλεια: Α.Α.