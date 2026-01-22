Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, κατά την διάρκεια επιστροφής του από το Νταβός της Ελβετίας, αναφερόμενος στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία αλλά και για το «Συμβούλιο Ειρήνης».

«Καταπληκτική» για τις ΗΠΑ η Γροιλανδία

«Η δομή της Γροιλανδίας βρίσκεται σε εξέλιξη και θα είναι καταπληκτική για τις Η.Π.Α., ενώ το Συμβούλιο Ειρήνης είναι κάτι που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

Η ανάρτηση Τραμπ

«Επιστρέφω στην Ουάσιγκτον. Πέρασα υπέροχα στο Νταβός. Η δομή της Γροιλανδίας βρίσκεται σε εξέλιξη και θα είναι καταπληκτική για τις Η.Π.Α., ενώ το Συμβούλιο Ειρήνης είναι κάτι που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί — είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Τόσα πολλά καλά πράγματα συμβαίνουν!».