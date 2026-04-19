Ο Τραμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι Αμερικανοί πεζοναύτες έχουν αναλάβει την επιτήρηση ενός πλοίου με ιρανική σημαία που προσπάθησε να περάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό στο Στενό του Ορμούζ.

«Το αντιτορπιλικό USS SPRUANCE του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και τους έδωσε εύλογη προειδοποίηση να σταματήσουν. Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να ακούσει, οπότε το πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού μας τους σταμάτησε αμέσως ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο», έγραψε στο Truth Social.

«Αυτή τη στιγμή, οι Αμερικανοί πεζοναύτες έχουν την επιτήρηση του πλοίου. Το TOUSKA τελεί υπό κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ λόγω του προηγούμενου ιστορικού παράνομης δραστηριότητάς τους. Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και βλέπουμε τι υπάρχει στο πλοίο!», πρόσθεσε.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Ιράν.