Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την επίτευξη μιας εκεχειρίας στον ενεργειακό τομέα, κατά την κατ’ ιδίαν συνάντηση που αναμένεται να έχουν αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η ενεργειακή κρίση έχει ενταθεί διεθνώς, με τις τιμές του ντίζελ να καταγράφουν μεγάλη άνοδο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά.

Το Κίεβο κλιμάκωσε το Σαββατοκύριακο τις επιθέσεις του εναντίον εγκαταστάσεων της ρωσικής ενεργειακής βιομηχανίας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Μόσχας, με στόχο μεταξύ άλλων μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου. Από το μπαράζ των επιθέσεων έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Ο Τραμπ επανήλθε τη Δευτέρα στο ζήτημα της ενεργειακής επάρκειας, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία γίνονται αισθητές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει περιορίσει σημαντικά την παραγωγική της δυνατότητα στον τομέα του ντίζελ εξαιτίας του πολέμου. Όπως ανέφερε, αρκετά ρωσικά διυλιστήρια έχουν υποστεί ζημιές και παραμένουν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του για τερματισμό της σύγκρουσης, υποστηρίζοντας ότι οι συνέπειες του πολέμου επηρεάζουν ευρύτερα την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Σε νέα παρέμβασή του, έκανε λόγο για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς κάθε μήνα, στην πλειονότητά τους στρατιώτες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προηγουμένως επικρίνει το Κίεβο για την κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα, η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας, με drones και βαλλιστικούς πυραύλους να χρησιμοποιούνται σε νυχτερινές επιδρομές εναντίον πόλεων και κρίσιμων υποδομών.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και πως υπάρχουν προτάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας, μέσα από συγκεκριμένα μέτρα αποκλιμάκωσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας, οι κρίσιμες υποδομές και οι εξαγωγές τροφίμων θα πρέπει να σταματήσουν να αποτελούν στόχους των ρωσικών επιθέσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως ανέφερε, το Κίεβο θα μπορούσε να προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις αποκλιμάκωσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας.

Η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη

Τραμπ και Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη, σε μία από τις σπάνιες κατ’ ιδίαν επαφές τους, στο περιθώριο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος αναμένεται να έχει επαφές με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Το ζήτημα του ντίζελ φαίνεται πως βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Τραμπ. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ιρλανδία, ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνθηκε δημόσια στον Ζελένσκι, ζητώντας του να περιορίσει τις επιθέσεις σε ρωσικές εγκαταστάσεις καυσίμων.

«Ας χτυπά στόχους, αλλά όχι καύσιμα ντίζελ», είχε δηλώσει ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις επιδεινώνουν την έλλειψη καυσίμων.

Το θέμα φέρεται να κυριάρχησε και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες την Κυριακή. Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο που μίλησε στους Financial Times, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στο ντίζελ.

Σε επίπεδα-ρεκόρ οι τιμές του ντίζελ

Η ενεργειακή αναστάτωση έχει ήδη αποτυπωθεί στις τιμές των καυσίμων. Στις ΗΠΑ, η μέση τιμή του ντίζελ έφτασε τη Δευτέρα στα 6,50 δολάρια το γαλόνι, έναντι 3,19 δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η εκτόξευση των τιμών συνδέεται με τις επιπτώσεις από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και με την αναστάτωση στις διεθνείς μεταφορές ενέργειας μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν για μεγάλο μέρος της διεθνούς εμπορικής δραστηριότητας.

Η αύξηση του κόστους των καυσίμων αποτελεί, παράλληλα, πολιτική πρόκληση για τον Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Η ομιλία Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να μιλήσει το πρωί της Τρίτης στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, παρουσιάζοντας τις θέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για τις διεθνείς κρίσεις και τις προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικών συμφωνιών.

Στο περιθώριο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη αναμένεται επίσης να έχει επαφές με σημαντικούς παράγοντες της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, καθώς και η ηγέτιδα της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, προανήγγειλε ότι ο Τραμπ θα αναφερθεί στην προσπάθεια της κυβέρνησής του να αντιμετωπίσει διεθνείς κρίσεις και να προωθήσει ειρηνευτικές συμφωνίες.

Η «πρόωρη» ανακοίνωση για ενεργειακή εκεχειρία

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι επιτεύχθηκε ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, υποστηρίζοντας πως το Κίεβο θα σταματούσε τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών στόχων και ότι η Μόσχα θα έκανε το ίδιο.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν είχε οριστικοποιηθεί, ενώ οι επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων και άλλων κρίσιμων υποδομών συνεχίστηκαν. Έτσι, το ζήτημα της ενεργειακής εκεχειρίας αναμένεται να βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο των συνομιλιών Τραμπ και Ζελένσκι.