Κοντά στην επίλυση φαίνεται πως βρίσκεται η υπόθεση του Αμερικανού πολίτη Στίβεν Χάμπαρντ, ο οποίος κρατείται σε ρωσικές φυλακές, σύμφωνα με τα όσα άφησε να εννοηθούν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι έθεσε το ζήτημα απευθείας στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Μίλησα στον πρόεδρο Πούτιν για τον Χάμπαρντ. Του μίλησα εκτενώς γι’ αυτό. Του ζήτησα να τον απελευθερώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, για να προσθέσει με νόημα: «Ήρθε η ώρα να πάρουμε πίσω τον Χάμπαρντ».

Το προφίλ του 74χρονου κρατουμένου

Ο Στίβεν Χάμπαρντ είναι ένας 74χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός με καταγωγή από το Μπιγκ Ράπιντς του Μίσιγκαν. Όπως προκύπτει από στρατιωτικά αρχεία που επικαλούνται οι New York Times, στο παρελθόν είχε υπηρετήσει στην αμερικανική Πολεμική Αεροπορία και την Εθνοφρουρά. Στη συνέχεια ακολούθησε ακαδημαϊκή πορεία, αποκτώντας μεταπτυχιακό στην αγγλική φιλολογία, ενώ έζησε για 25 χρόνια στην Ιαπωνία διδάσκοντας αγγλικά.

Αργότερα μετακόμισε στην Κύπρο και το 2014 εγκαταστάθηκε στο Ιζιούμ της ανατολικής Ουκρανίας με την Ουκρανή σύντροφό του. Σύμφωνα με δηλώσεις της αδελφής του, Πατρίσια Χάμπαρντ Φοξ, στο Reuters το 2024, ο ηλικιωμένος ζούσε απομονωμένος, έχοντας ελάχιστες επαφές με την τοπική κοινωνία και συντηρούσε τον εαυτό του με μια μικρή σύνταξη 300 δολαρίων. Η τελευταία επικοινωνία με την οικογένειά του είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2021.

Το χρονικό της σύλληψης και η βαριά καταδίκη

Όταν ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το Ιζιούμ, δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, ο Χάμπαρντ εγκλωβίστηκε στην περιοχή. Αν και η πόλη ανακαταλήφθηκε από τους Ουκρανούς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο 74χρονος βρισκόταν ήδη σε καθεστώς κράτησης. Τα ρωσικά κρατικά μέσα υποστήριξαν ότι συνελήφθη τον Απρίλιο του 2022 και ότι προσέφερε υπηρεσίες σε ουκρανικό στρατιωτικό φυλάκιο.

Η δήλωση του Τραμπ σχετικά με τον Χάμπαρντ:

Η υπόθεση πήρε δραματική τροπή τον Οκτώβριο του 2024, όταν δικαστήριο της Μόσχας τον καταδίκασε σε δίκη κεκλεισμένων των θυρών σε φυλάκιση έξι ετών και δέκα μηνών. Το κατηγορητήριο ανέφερε ότι ο συνταξιούχος εντάχθηκε σε ουκρανική μονάδα, έλαβε οπλισμό και εκπαίδευση, με μηνιαία αμοιβή 1.000 δολαρίων, ενώ ρωσικά δίκτυα μετέδωσαν ότι ο ίδιος είχε δηλώσει ένοχος.

Διαψεύσεις και εικόνες κακοποίησης

Η οικογένεια και η νομική του εκπροσώπηση απορρίπτουν κατηγορηματικά το ρωσικό αφήγημα. Η αδελφή του χαρακτήρισε παράλογο το σενάριο να πάρει τα όπλα ένας άνθρωπος στην έβδομη δεκαετία της ζωής του, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι έτρεφε φιλορωσικές απόψεις.

Σοκ προκαλεί η αναφορά της Φοξ για την ύπαρξη βίντεο στο YouTube, στο οποίο αναγνώρισε τον αδελφό της να ερωτάται για τον πόλεμο, ενώ σε άλλο, αταυτοποίητο οπτικό υλικό, εμφανίζεται με δεμένα χέρια να δέχεται χτυπήματα με παντόφλα. Παράλληλα, ο Αμερικανός δικηγόρος του, Μάρτιν Ντε Λούκα, τόνισε (τον Ιούνιο του 2025) πως ο πελάτης του αρνείται κάθε κατηγορία περί μισθοφορικής δράσης, καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα απαγωγής μέσα από το ίδιο του το σπίτι από Ρώσους στρατιώτες.

Σε κέντρο κράτησης στη Μορδοβία

Τον Ιανουάριο του 2025, η Ουάσιγκτον κήρυξε επίσημα τον Χάμπαρντ «αδίκως κρατούμενο», μια κίνηση που ενεργοποίησε τις διαδικασίες διπλωματικών διαπραγματεύσεων για την επιστροφή του. Ωστόσο, η Μόσχα συνεχίζει να αρνείται την πρόσβαση Αμερικανών αξιωματούχων στον κρατούμενο.

Η ταλαιπωρία του 74χρονου είναι συνεχής, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times (Φεβρουάριος 2025), μεταφέρθηκε σε τουλάχιστον πέντε διαφορετικά κέντρα κράτησης. Μόλις τον Απρίλιο του 2025, οι δικηγόροι του ενημερώθηκαν ότι ο Χάμπαρντ έχει πλέον μεταφερθεί σε σωφρονιστική εγκατάσταση στη Μορδοβία, ανατολικά της Μόσχας.