Οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να στέλνει σαφές μήνυμα προς το Ισραήλ και τη Χαμάς ότι τώρα είναι η ώρα των κρίσιμων αποφάσεων.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (5/10/2025), ο Τραμπ ανάρτησε φωτογραφία από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ, όπου χιλιάδες Ισραηλινοί ζήτησαν από την κυβέρνηση να αποδεχθεί το ειρηνευτικό του σχέδιο για την παύση των εχθροπραξιών και την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων.

Η φωτογραφία, τραβηγμένη από αέρος, δείχνει το πλήθος να κρατά ένα μεγάλο πανό με το σύνθημα «Τώρα ή Ποτέ» — ένα μήνυμα που, όπως φαίνεται, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλησε να υιοθετήσει για να πιέσει τις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε συμφωνία.

Σήμερα και αύριο (5-6/10), αντιπροσωπείες του Ισραήλ και της Χαμάς θα βρεθούν στο Κάιρο για νέες, κρίσιμες διαπραγματεύσεις με στόχο την ανταλλαγή αιχμαλώτων και κρατουμένων, υπό την αιγίδα της Αιγύπτου και στο πλαίσιο της πρότασης Τραμπ.

Σύμφωνα με το Al-Qahera News, που διατηρεί στενούς δεσμούς με τις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών, οι συνομιλίες θα διεξαχθούν έμμεσα. Από την ισραηλινή πλευρά, την αποστολή θα απαρτίζουν ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ο συντονιστής για τους ομήρους Γκαλ Χιρς, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Οφίρ Φαλκ, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της Σιν Μπετ και της Μοσάντ.

Από αμερικανικής πλευράς, ο Τραμπ έχει ήδη αποστείλει στο Κάιρο τον γαμπρό του και πρώην σύμβουλό του, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και τον επικεφαλής διαπραγματευτή του για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ.

Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τη Χαμάς ότι «δεν θα ανεχθεί καθυστερήσεις», καλώντας την οργάνωση να προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία, «αλλιώς όλα θα χαθούν». Όπως ανέφερε, «μόλις η Χαμάς επιβεβαιώσει, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί άμεσα σε ισχύ, θα ξεκινήσει η ανταλλαγή αιχμαλώτων και κρατουμένων, και θα ανοίξει ο δρόμος για την επόμενη φάση αποχώρησης, που θα μας φέρει πιο κοντά στο τέλος μιας καταστροφής 3.000 ετών».