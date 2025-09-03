Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) στη Λισαβόνα, όταν το εμβληματικό τελεφερίκ «Γκλόρια», που είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη.

Σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό, με πληροφορίες του του CNN Portugal, 15 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ υπάρχουν και 18 τραυματίες.

Τουλάχιστον πέντε από τους 18 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Higher quality footage of the derailment of Lisbon’s iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória. https://t.co/xcUYeVX5cf pic.twitter.com/ykUEubs7Vf — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 3, 2025

O Elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira à tarde. O acidente causou mortos e feridos em número ainda a determinar. Notícia em atualização: https://t.co/r5Ad2L1rQ0 🎥 Redes Sociais pic.twitter.com/dlF07xjo5Z — Expresso (@expresso) September 3, 2025

Επτά από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο São José, δήλωσε επίσημη πηγή. Το Νοσοκομείο Santa Maria και το Νοσοκομείο São Francisco Xavier παρέλαβαν επίσης τραυματίες.

Σύμφωνα με το CNN Portugal, η Ομάδα Ανθρωποκτονιών της Δικαστικής Αστυνομίας έχει κληθεί να διερευνήσει την αιτία του δυστυχήματος, ενώ η Εισαγγελία θα ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό στο Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Λισαβόνας (DIAP).

Η κατάσταση των εννιά τραυματιών θεωρείται σοβαρή. Τουλάχιστον επτά από τους τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων πέντε σε σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σάο Ζοζέ, δήλωσε επίσημη πηγή. Με τη σειρά του το νοσοκομείο Σάντα Μαρία παρέλαβε τουλάχιστον δύο τραυματίες.

BREAKING: Lisbon’s iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória, has derailed, at least 20 victims. pic.twitter.com/WQCf0r29xZ — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 3, 2025

Το βαγόνι εκτροχιάστηκε, όταν έσπασαν τα σύρματα που το κρατούσαν, χωρίς μέχρι στιγμής να γίνουν γνωστές οι αιτίες και περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το ατύχημα, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Το τελεφερίκ έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει μέχρι και 42 άτομα, είναι ένα από τα εμβλήματα της Λισαβόνας και είναι δημοφιλές στους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη.

Συνδέει το κέντρο της Λισαβόνας με τη γειτονιά Μπαίρο Άλτο και χρησιμοποιείται ευρέως τόσο από τους κατοίκους όσο και από τους τουρίστες.

Δύο βαγόνια κινούνται παράλληλα μεταξύ τους καθώς ανεβοκατεβαίνουν τον λόφο για μερικές εκατοντάδες μέτρα. Είναι χαρακτηρισμένο ως εθνικό μνημείο.