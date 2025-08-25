Με τραγικό τρόπο έλαβε τέλος, η αγωνιώδης αναζήτηση του Τούρκου επιχειρηματία και συνιδρυτή της Εταιρείας Mazu Yachts, Χαλίτ Γιουκάι, ο οποίος αγνοείτο από τις 4 Αυγούστου.

Εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων

Έπειτα από 19 ημέρες ερευνών, η σορός του 43χρονου εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στον βυθό της Θάλασσας του Μαρμαρά, κοντά στο σημείο του ναυτικού δυστυχήματος.

Το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε από κάμερα μη επανδρωμένου υποβρύχιου ρομπότ (ROV), κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν το Λιμενικό Σώμα, η Διεύθυνση Λιμένων και η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Παράκτιων Περιοχών της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου του Κυβερνήτη του Μπαλικεσίρ, το σώμα εντοπίστηκε το απόγευμα της 23ης Αυγούστου, με τη βοήθεια συστήματος πλευρικής σάρωσης σόναρ και ROV.

Η ανάσυρση της σορού θα πραγματοποιηθεί, υπό τον συντονισμό της Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητά της.

Ο Χαλίτ Γιουκάι είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Γιάλοβα της Τουρκίας, με προορισμό τη Μύκονο.

Τα ίχνη του χάθηκαν μαζί με το σκάφος του, το πολυτελές γιοτ Graywolf, του οποίου τα συντρίμμια είχαν εντοπιστεί νωρίτερα.

Ο Γιουκάι ήταν ιδιοκτήτης της Mazu Yachts, μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στην κατασκευή πολυτελών γιοτ.

Είχε ξεκινήσει την καριέρα του σε Ναυπηγεία και το 2011 ίδρυσε την δική του Εταιρεία, κάνοντας πραγματικότητα το όνειρό του: να κατασκευάζει καινοτόμα σκάφη, υψηλής αισθητικής και τεχνολογίας.

Ο 43χρονος Χαλίτ Γιουκάι, διακεκριμένος επιχειρηματίας και ιδρυτής της Mazu Yachts, αποτελούσε μία από τις πιο προβεβλημένες προσωπικότητες στον χώρο του ναυπηγικού σχεδιασμού στην Τουρκία.

Στις 4 Αυγούστου 2025, ξεκίνησε με το προσωπικό του σκάφος, το «Graywolf», από τη Γιάλοβα, με προορισμό – σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης – τη Μύκονο. Το ταξίδι, που αρχικά φαινόταν να είναι μια απλή αναψυχή, μετατράπηκε σε ένα δραματικό θρίλερ διάρκειας 19 ημερών, με τραγική κατάληξη.

Οι πρώτες ώρες μετά την εξαφάνιση

Ο απόπλους του Γιουκάι καταγράφηκε στις 15:10 το μεσημέρι της 4ης Αυγούστου. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, οι συγγενείς του δήλωσαν ότι είχαν χάσει κάθε επαφή μαζί του, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Ακτοφυλακής και την έναρξη εκτεταμένων ερευνών.

Το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, στις 5 Αυγούστου γύρω στις 14:30, πλήρωμα εμπορικού πλοίου εντόπισε τμήματα πλωτού μέσου να επιπλέουν ανοιχτά του Τουράνκιοϊ, στη χερσόνησο Καπιντάγ.

Από την ταυτοποίησή τους διαπιστώθηκε πως επρόκειτο για κομμάτια του σκάφους «Graywolf», το οποίο είχε βυθιστεί και βρισκόταν διαλυμένο στον βυθό της θάλασσας.

Ξανά στη φυλακή ο καπετάνιος του «Arel 7» – Κατηγορείται για τη μοιραία σύγκρουση με το «Graywolf»

Καθώς τα στοιχεία ενισχύουν τις υποψίες, η υπόθεση παίρνει νέα τροπή μετά τον εντοπισμό της σορού του Χαλίτ Γιουκάι

Ο 61χρονος καπετάνιος του φορτηγού πλοίου «Arel 7» βρίσκεται πλέον υπό κράτηση με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ύστερα από σύγκρουση με το ταχύπλοο «Graywolf», που στοίχισε τη ζωή στον διακεκριμένο Τούρκο ναυπηγό Χαλίτ Γιουκάι.

Αν και αρχικά είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, η έφεση της Εισαγγελίας Γιάλοβας, οδήγησε σε νέα σύλληψή του στην Κωνσταντινούπολη.

Οι δικαστικές αρχές θεωρούν πως τα στοιχεία που έχουν προκύψει επιβαρύνουν τον ίδιο και το πλήρωμα του πλοίου.

Τι αποκάλυψαν οι έρευνες:

3 Αυγούστου: Φωτογραφίες του «Arel 7» δεν έδειχναν εξωτερικές φθορές

5 Αυγούστου: Το πλοίο καταγράφηκε στο λιμάνι της Σμύρνης με έντονες γρατζουνιές στην πλώρη

Βίντεο από το λιμάνι έδειχνε τον καπετάνιο και το πλήρωμα να επιθεωρούν εμφανώς τις ζημιές

Εργαστηριακή ανάλυση δείχνει πως δείγματα βαφής από το σπασμένο σκάφος ταυτίζονται με το χρώμα του «Arel 7»

Στην απολογία του, ο καπετάνιος παραδέχτηκε ότι ένιωσε έναν δυνατό κραδασμό, αλλά θεώρησε ότι είχε προσκρούσει σε «κομμάτια ξύλου που επέπλεαν».

Η δραματική αναζήτηση και το τραγικό τέλος

Για 19 ημέρες, η Ακτοφυλακή, δύτες, ελικόπτερα και ειδικά υποβρύχια μέσα σάρωναν την περιοχή γύρω από τον Μαρμαρά, αναζητώντας το χαμένο ταχύπλοο και τον επιβαίνοντα.

Στις 23 Αυγούστου 2025, στις 19:00, εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων, επτά ναυτικά μίλια ανοιχτά του Έρντεκ, η σορός του Χαλίτ Γιουκάι μαζί με τμήματα του κινητήρα του «Graywolf».

Στην επιχείρηση ανάσυρσης συμμετείχε και το Πολεμικό Ναυτικό.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην τουρκική ναυπηγική κοινότητα.

Ο 43χρονος, δημιουργός της Mazu Yachts, υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους στον σχεδιασμό πολυτελών σκαφών. Ήταν παντρεμένος με Ελληνίδα και πατέρας ενός παιδιού.