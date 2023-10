Συνολικά 17 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν κατά την ισραηλινή επίθεση σε ελληνορθόδοξο Μοναστήρι στην Γάζα, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του υπουργού Υγείας της Παλαιστίνης Mai al-Kaila. Την ίδια ώρα, το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας κάνει λόγο για 18 νεκρούς. Σημειώνεται πως έως και αυτήν την στιγμή αρκετοί είναι οι άνθρωποι που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων (Wafa) μετέδωσε εχθές ότι ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν το Μοναστήρι που βρίσκεται στη συνοικία Αλ-Ζαϊτούν, στη νότια Γάζα, σημειώνοντας ότι προκλήθηκαν «σοβαρές υλικές ζημιές» σε τμήματα του ναού, ενώ ένα κτίριο που βρισκόταν δίπλα του, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Την βαθιά του οδύνη εκφράζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών

Με ανακοίνωσή του, το ελληνικό υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε τη «βαθιά του οδύνη για την απώλεια ζωών που προκλήθηκε από χτύπημα σε κτήριο παρακείμενο στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα». Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «η προστασία των αμάχων και η ασφάλεια των τόπων λατρείας και των θρησκευτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να διασφαλίζονται και να γίνονται σεβαστές από κάθε πλευρά».

A new massacre committed by the occupation against hundreds of displaced people inside the Greek Orthodox Church in #Gaza City, resulting in large numbers of martyrs and wounded. pic.twitter.com/roNK639ZEq — Uncle 𓂆 🇵🇸 (@bani_basel) October 19, 2023

Hearing news the Orthodox Church of Saint Porphyrius was bombed and numerous are dead including children. End this horrible war. #Gaza #Israel #Palestine Call for a #ceasefire #ceasefireInGazaNOW pic.twitter.com/bTpJMusRon — Rev Dr Mae E Cannon (@MaeEliseCannon) October 19, 2023

Site of bombardment that leveled the Orthodox Church administration building and caused heavy damage to the historic Church. Utter devastation pic.twitter.com/fp0yvtN24g — Nour Odeh 🇵🇸 #NojusticeNopeace (@nour_odeh) October 19, 2023

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εξέδωσε ανακοίνωση που καταγγέλλει αυτή τη βομβιστική επίθεση. Το Πατριαρχείο ανέφερε:

«Στόχευση εκκλησιών και συνδεδεμένων ιδρυμάτων τους, εκτός από τα καταφύγια που παρέχουν για την προστασία αθώων πολιτών, ιδιαίτερα παιδιών και γυναικών που έχασαν τα σπίτια τους ως αποτέλεσμα των ισραηλινών βομβαρδισμών κατοικημένων περιοχών τις τελευταίες δεκατρείς ημέρες, αποτελεί έγκλημα πολέμου που δεν μπορεί να αγνοηθεί».

Συνολικά 25 άτομα με ελληνικά διαβατήρια ζουν στη Γάζα

Σημειώνεται πως στη Γάζα βρίσκονται περίπου 25 άνθρωποι με ελληνικά διαβατήρια. Οι 13 εξ αυτών έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φύγουν και είναι σε συνεχή επαφή με το προξενείο και την πρεσβεία, έχει δε υπάρξει συνεννόηση πως μόλις ανοίξει η Ράφα θα περάσουν στην Αίγυπτο. Οι υπόλοιποι, που συνδέονται κυρίως με την εκκλησία, είχαν δηλώσει ότι θα μείνουν.