Τουλάχιστον 632 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το Μαρόκο τη νύχτα της Παρασκευής, ενώ άλλοι 329 τραυματίστηκαν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών.

Το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (CNRST), με έδρα το Ραμπάτ, εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών και το επίκεντρό του βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Όπως μετέδωσαν μαροκινά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει μέχρι σήμερα τη χώρα.

Οι αρχές «έχουν κινητοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέσα για να επέμβουν και να προσφέρουν βοήθεια στις πληγείσες περιοχές», σημείωσε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με αυτόπτες μάρτυρες, ο σεισμός έχει προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές σε πολλές πόλεις.

#BREAKING #Morocco #Moroccoearthquake Another video of the aftermath of the earthquake in Morocco.https://t.co/RmGb4RS15l pic.twitter.com/TnmxRWoz2Q

— The National Independent (@NationalIndNews) September 9, 2023