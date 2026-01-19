Τουλάχιστον 13 παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε στη Νότια Αφρική, στην επαρχία Γκαουτένγκ, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Το δυστύχημα συνέβη, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με σχολικό μίνι λεωφορείο, που μετέφερε μαθητές σε δημοτικά και γυμνάσια–λύκεια, στα νοτιοδυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ.

Όπως έγινε γνωστό, έντεκα μαθητές σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ακόμη δύο υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους στο νοσοκομείο. Το όχημα μετέφερε παιδιά στις σχολικές τους μονάδες όταν, περίπου στις 7:00 το πρωί, συνέβη η μοιραία σύγκρουση.

Speaking at the scene, Gauteng Traffic spokesperson Sello Maremane confirmed that 12 victims died on the scene, while one pupil later succumbed to injuries in hospital, bringing the total number of fatalities to 13.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το μίνι λεωφορείο επιχείρησε να προσπεράσει ακινητοποιημένα οχήματα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με το φορτηγό. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ ο οδηγός του φορτηγού αναμένεται να δώσει κατάθεση.

A school bus collided with a truck in South Africa's Gauteng province, killing at least 13 children — reports indicate 11 children died on the crash site



Στο σημείο εκτυλίχθηκαν σκηνές βαθιάς οδύνης, με γονείς να θρηνούν και τα σωστικά συνεργεία να περισυλλέγουν σχολικές τσάντες, βιβλία και προσωπικά αντικείμενα των παιδιών από το οδόστρωμα.