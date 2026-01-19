Τουλάχιστον 13 παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε στη Νότια Αφρική, στην επαρχία Γκαουτένγκ, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Το δυστύχημα συνέβη, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με σχολικό μίνι λεωφορείο, που μετέφερε μαθητές σε δημοτικά και γυμνάσια–λύκεια, στα νοτιοδυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ.

Όπως έγινε γνωστό, έντεκα μαθητές σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ακόμη δύο υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους στο νοσοκομείο. Το όχημα μετέφερε παιδιά στις σχολικές τους μονάδες όταν, περίπου στις 7:00 το πρωί, συνέβη η μοιραία σύγκρουση.

 

 

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το μίνι λεωφορείο επιχείρησε να προσπεράσει ακινητοποιημένα οχήματα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με το φορτηγό. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ ο οδηγός του φορτηγού αναμένεται να δώσει κατάθεση.

 

 


Στο σημείο εκτυλίχθηκαν σκηνές βαθιάς οδύνης, με γονείς να θρηνούν και τα σωστικά συνεργεία να περισυλλέγουν σχολικές τσάντες, βιβλία και προσωπικά αντικείμενα των παιδιών από το οδόστρωμα.

