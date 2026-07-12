Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ένας οδηγός, πιθανόν υπό την επήρρεια αλκοόλ, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του  περαστικούς σε ένα φεστιβάλ της πόλης Βίνα ντελ Μαρ την Κυριακή (12/7) στη Χιλή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άτομα, μεταξύ των  οποίων και δύο βρέφη σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στο φεστιβάλ της πόλης Βίνα ντελ Μαρ, όπως δήλωσε στο AFP, αξιωματικός της αστυνομίας.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο δράστης οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα σε δρόμο που βρίσκεται δίπλα στον χώρο του φεστιβάλ.

Άλλα επτά άτομα χτυπήθηκαν από το όχημα και τραυματίστηκαν.

Ο άνδρας συνελήφθη και υποβλήθηκε σε έλεγχο για κατανάλωση αλκοόλ, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν αν ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης ή αν επρόκειτο για απροσεξία ή λανθασμένο χειρισμό του που οδήγησε στο δυστύχημα.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #δυστύχημα #έξι νεκροί #οδηγός #τραυματίες #φεστιβάλ #Χιλή