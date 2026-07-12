Ένας οδηγός, πιθανόν υπό την επήρρεια αλκοόλ, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του περαστικούς σε ένα φεστιβάλ της πόλης Βίνα ντελ Μαρ την Κυριακή (12/7) στη Χιλή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο βρέφη σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στο φεστιβάλ της πόλης Βίνα ντελ Μαρ, όπως δήλωσε στο AFP, αξιωματικός της αστυνομίας.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο δράστης οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα σε δρόμο που βρίσκεται δίπλα στον χώρο του φεστιβάλ.

JUST IN: 6 killed and multiple injured after a mass hit-and-run at the Viña del Mar fair in Chile. pic.twitter.com/b5IZOHwhjh — Scope Report (@ScopeReport_) July 12, 2026

Άλλα επτά άτομα χτυπήθηκαν από το όχημα και τραυματίστηκαν.

🔴 Fatal atropello masivo dejó al menos 6 fallecidos y 6 lesionados: Momentos de la detención del conductor acusado de la tragedia en la Feria Caupolicán en Viña del Mar. pic.twitter.com/HefKdsbICU — Atentos Chile (@atentoschile) July 12, 2026

Ο άνδρας συνελήφθη και υποβλήθηκε σε έλεγχο για κατανάλωση αλκοόλ, με τις Αρχές να προσπαθούν να εξακριβώσουν αν ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης ή αν επρόκειτο για απροσεξία ή λανθασμένο χειρισμό του που οδήγησε στο δυστύχημα.