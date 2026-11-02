Ένα νεαρό κορίτσι με σπάνιο πάθος για τους αιθέρες βρισκόταν στο πιλοτήριο του ιδιωτικού αεροσκάφους Learjet 60, το οποίο κατέπεσε σε αστικό ιστό της Φλόριντα, παρασύροντας στον θάνατο και τους εννέα επιβαίνοντες.

Η 20χρονη συγκυβερνήτρια Νατάλια Γκαντέλια, της οποίας η φωνή ακούγεται στα σοκαριστικά ηχητικά ντοκουμέντα λίγο πριν από την πρόσκρουση, είχε καταφέρει να θεωρείται ανερχόμενο ταλέντο στον χώρο της αεροπορίας, έχοντας κατακτήσει τους αιθέρες προτού καν ενηλικιωθεί.

Την απώλεια της νεαρής χειρίστριας επιβεβαίωσαν η μητέρα και ο πατριός της. Το αεροσκάφος εκτελούσε το δρομολόγιο από το Όστιν του Τέξας με τελικό προορισμό τις Μπαχάμες, όταν πάνω από την κομητεία Παλμ Μπιτς παρουσίασε ανεξέλεγκτη απώλεια στήριξης και κατέληξε σε σφοδρή πρόσκρουση.

Πιλότος πριν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης

Η επαφή της Γκαντέλια με τα αεροσκάφη ξεκίνησε συστηματικά το 2020, επηρεασμένη από τον πατέρα της, ο οποίος ασχολούνταν ερασιτεχνικά με το αντικείμενο. Μεγαλώνοντας στην περιοχή Παλμ Μπιτς και φοιτώντας στο West Boca Raton High School, εντάχθηκε σε ειδικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα της τοπικής σχολικής περιφέρειας, το οποίο κάλυψε το κόστος των σπουδών της.

Τον Οκτώβριο του 2023, σε ηλικία μόλις 17 ετών, εξασφάλισε την άδεια ιδιώτη πιλότου συγκεντρώνοντας 88 ώρες πτήσης, προσελκύοντας τότε το ενδιαφέρον των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Το αξιοσημείωτο ήταν πως μπορούσε να κυβερνήσει αεροπλάνο χωρίς να έχει ακόμη δίπλωμα αυτοκινήτου.

«Μου αρέσει να ξεχωρίζω. Πολλοί παραξενεύονται που πετάω αλλά δεν μπορώ να οδηγήσω στον δρόμο, όμως για μένα ήταν μια σπάνια ευκαιρία», είχε δηλώσει τότε με χιούμορ στο CBS12. Συνεχίζοντας την επαγγελματική της κατάρτιση, αποφοίτησε από τη σχολή American Flyers, θέτοντας ως απώτερο στόχο να αναλάβει τα χειριστήρια μεγάλων επιβατικών αεροσκαφών γραμμής.

I believe the female pilot involved in the tragic private plane crash in Palm Beach County today is Nathalia Filgueiras, of Florida. Nathalia Filgueiras did a news interview about getting her pilot’s license while still in high school in 2023. In a March 2026 post, Nathalia posted about flying a LearJet 60, the type of plane that crashed today. Her sister, Giulia, also seemingly commented on a TikTok post about the crash saying “My sister 💔” and her Instagram is following Nathalia’s “itsnatflig” account. Her partner, “J” (as seen in her IG bio) is likely the “Jack” she cries out to in the chilling audio. It looks like she flies with him routinely, according to her former social media posts. Jack is also heard reciting the Lord’s prayer in the moments before the crash. May they rest in peace. — Evan Kilgore 🇺🇸 (@EvanAKilgore) November 2, 2026

Η ραγδαία πτώση και οι δραματικές εκκλήσεις

Το μεσημέρι της μοιραίας πτήσης, το τζετ ταξίδευε σε υψόμετρο 35.000 ποδιών (άνω των 10.600 μέτρων). Το πλήρωμα ανέφερε στον πύργο ελέγχου έντονη κακοκαιρία με αναταράξεις, βροχή και πάγο στα φτερά, ζητώντας άδεια ανόδου για να ξεφύγει από το μέτωπο.

Παρότι αρχικά οι συνθήκες αξιολογήθηκαν ως διαχειρίσιμες, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Τα ηχητικά αρχεία καταγράφουν την κλιμάκωση του τρόμου στο πιλοτήριο:

«Χάνουμε 8.000 πόδια το λεπτό. Mayday, mayday, πέφτουμε με 10.000 πόδια», μετέδωσε η συγκυβερνήτρια.

Ο ρυθμός καθόδου ξεπέρασε τα 20.000 πόδια το λεπτό, με το τζετ να υπερβαίνει τα όρια δομικής αντοχής: «Έχουμε υπερβεί τα όρια ταχύτητας… Θα συντριβούμε».

Παρά τις προσπάθειες του ελεγκτή να κρατήσει επικοινωνία, η απάντηση από το κόκπιτ επιβεβαίωσε το αναπόφευκτο: «Κατεβαίνουμε με 22.000 πόδια, έχουμε πάρει κλίση 60 μοιρών… Δεν έχουμε άλλο χρόνο».

Μόλις 35 δευτερόλεπτα μετά το πρώτο σήμα κινδύνου, η σύνδεση χάθηκε οριστικά.

Το ηχητικό ντοκουμέντο:

Η συντριβή και οι έρευνες των Αρχών

Το Learjet 60 πραγματοποίησε σχεδόν κάθετη κάθοδο και προσέκρουσε με τρομακτική δύναμη στο οδόστρωμα κοντά σε κεντρική αρτηρία της πόλης Γκρίνακρες, ελάχιστα μέτρα μακριά από κινούμενα αυτοκίνητα. Η πρόσκρουση προκάλεσε τεράστια έκρηξη, αφήνοντας βαθύ κρατήρα και διασκορπίζοντας συντρίμμια σε μεγάλη ακτίνα. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, παρομοίασε την εικόνα της πτώσης με «πύραυλο που έπεσε στο έδαφος».

Κανένας από τους εννέα επιβαίνοντες δεν επέζησε. Οι εμπειρογνώμονες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, εστιάζοντας στη μηχανική κατάσταση του σκάφους, στις απότομες καιρικές μεταβολές και στον ρόλο που διαδραμάτισε η συσσώρευση πάγου στην απώλεια ελέγχου.