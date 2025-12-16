Δυο παιδιά βρήκαν τραγικό θάνατο έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυκατοικία στην κοινότητα Τρεβού, στο προάστιο της Λιόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Nομαρχίας, η έκρηξη συνέβη στο ισόγειο του τετραώροφου κτηρίου, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς σε πέντε ακόμα ανθρώπους, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Δύο ακόμη κάτοικοι, που υπέστησαν ελαφρά τραύματα, μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικά κέντρα υγείας.

Tο τραγικό γεγονός είναι ο θάνατος των δύο μικρών παιδιών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη είναι πιθανόν να προκλήθηκε από διαρροή αερίου αλλά ακόμη τίποτε δεν είναι βέβαιο, καθώς η διερεύνηση είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο.

 

 

 

 


Η έκρηξη έσπασε τζάμια σε δύο παρακείμενα σχολεία, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στα σχολικά κτήρια. Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη και η Nομαρχία έχει θέσει σε λειτουργία κέντρο φιλοξενίας και γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους πληγέντες.

