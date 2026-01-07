Καραμπόλα μεταξύ 100 οχημάτων σημειώθηκε στη περιοχή Landes της Γαλλίας λόγω χιονιού και παγετού.

Από τη σφοδρή σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο A63 στη νοτιοδυτική Γαλλία, κοντά στο Saint-Geours-de-Maremne υπήρξαν 3 νεκροί και τουλάχιστον 50 τραυματίες.

Η εταιρεία μεταφορικών μέσων FlixBus επιβεβαίωσε ότι ένα από τα λεωφορεία της, ενεπλάκη με συνέπεια ένας επιβάτης να χάσει τη ζωή του.

Ακόμα, σημειώνεται πως και ο οδηγός του λεωφορείου της εταιρείας σκοτώθηκε στο δυστύχημα.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Το χρονικό του δυστυχήματος

Το λεωφορείο που μετέφερε 43 επιβάτες και δύο οδηγούς, ταξίδευε από το Παρίσι προς τη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Flixbus: «Φρέναρε για να αποφύγει ένα περιστατικό στο δρόμο και χτυπήθηκε από πίσω από ένα λεωφορείο άλλης εταιρείας, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να συγκρουστεί με το φορτηγό», σύμφωνα με την εταιρεία.

Επιπλέον, η εταιρεία τονίζει πως «το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου δεν περιλαμβανόταν στους περιορισμούς κυκλοφορίας που είχαν εκδοθεί από τις γαλλικές αρχές» λόγω παγετού και κακοκαιρίας.

Δείτε βίντεο από drone:

Πηγή: Sud Ouest