Ξεκληρίστηκε από ισραηλινά πυρά η οικογένεια μιας παιδιάτρου στην πόλη Χαν Γιουνίς στη Γάζα, μετά από αεροπορική επιδρομή κατά την οποία σκοτώθηκαν 9 από τα 10 παιδιά της.

Η είδηση δημοσιεύθηκε από το BBC, το οποίο επαλήθευσε ένα βίντεο που ανέβασε ο Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς, που έδειχνε μικρά καμένα σώματα να ανασύρονται από τα ερείπια ενός χτυπήματος στο Χαν Γιουνίς την Παρασκευή.

Το Νοσοκομείο Nasser στο οποίο εργάζεται η γυναίκα ανακοίνωσε ότι ένα από τα παιδιά της γιατρού Alaa al-Najjar και ο σύζυγός της τραυματίστηκαν, αλλά επέζησαν.

Ο Graeme Groom, ένας Βρετανός χειρουργός που εργάζεται στο Νοσοκομείο, δήλωσε ότι χειρούργησε το 11χρονο αγόρι της που επέζησε. Την ώρα της επιδρομής η γυναίκα εργαζόταν στο Νοσοκομείο.

Israeli strike kills nine of Gaza doctor’s children, hospital says https://t.co/1oZhIUPBdq — BBC News (World) (@BBCWorld) May 24, 2025

A doctor named Alaa al-Najjar in Khan Younis received her children and her husband in the emergency room of Nasser Hospital.

Each of them was a story, a dream and a name: Yahya, Rakan, Raslan Ruslan, Jibran Jibran, Yves Rivan, Saydin… Eight lives burned by the fire of the… pic.twitter.com/qTirTJ2FCD — Muhammed Mazen 🇵🇸 (@mhmd_Gaza) May 24, 2025

Targeting a doctors children while she works, to punish her for being educated and assisting holocaust survivors

Palestinian doctor Alaa Al-Najjar received the bodies of her 9 children at Nasser Medical Complex

they were killed by Israeli airstrike that targeted her home in Gaza. pic.twitter.com/nWCClxBWM6 — Utterly (@Manxbred) May 24, 2025

Doctor Alaa Al-Najjar bids farewell to her nine children who were killed in the Zionist occupation’s bombing of Gaza 🇵🇸 Hasbunallah Wani’mal wakil… 💔🥀 pic.twitter.com/GGjQVpegSb — 🔻firenza_샤라 🫒💫✨ (@dyshara1126) May 24, 2025

Σε μια γενική δήλωση σήμερα οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ανέφεραν ότι έπληξαν περισσότερους από 100 στόχους σε όλη τη Γάζα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας.

Το Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι τουλάχιστον 74 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια του 24ωρου που προηγήθηκε μέχρι περίπου το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ο Δρ Muneer Alboursh, Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, δήλωσε στο X ότι το σπίτι της οικογένειας al-Najjars χτυπήθηκε λίγα λεπτά αφότου ο σύζυγος της Δρ al-Najjar, ο Hamdi, επέστρεψε στο σπίτι του, ενώ προηγουμένως είχε πάει τη σύζυγό του στη δουλειά.

Ο Δρ Alboursh δήλωσε ότι το μεγαλύτερο από τα παιδιά της οικογένειας ήταν μόλις 12 ετών.

Ο κ. Groom δήλωσε ότι ο πατέρας των παιδιών ήταν «πολύ σοβαρά τραυματισμένος», σε βίντεο που αναρτήθηκε στο λογαριασμό Instagram ενός άλλου Βρετανού χειρουργού που εργάζεται στο Νοσοκομείο Nasser, της Victoria Rose.