Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίσσεται στη νοτιοδυτική Γερμανία, στην περιοχή της Βάδης-Βυρτεμβέργης, όπου ένα βρέφος μόλις τριών μηνών εντοπίστηκε νεκρό. Το άτυχο μωρό είχε απαχθεί από το καροτσάκι του έξω από το σπίτι του, λιγότερο από ένα 24ωρο πριν από τον εντοπισμό του, με τις αστυνομικές αρχές να διεξάγουν πλέον εξονυχιστική έρευνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Welt.

Leiche eines Babys bei Suche nach vermisstem Jungen entdeckt https://t.co/FzVzDQANIe pic.twitter.com/SGtcTjCirN — WELT (@welt) June 19, 2026

Το χρονικό της αρπαγής

Όλα ξεκίνησαν όταν η 37χρονη μητέρα του παιδιού επέστρεψε στο σπίτι από τα ψώνια, λίγο πριν από το κλείσιμο των καταστημάτων, γύρω στις 22:00 το βράδυ. Προκειμένου να μεταφέρει τις σακούλες στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας όπου διαμένει, άφησε προσωρινά το καροτσάκι με το μωρό στο πεζοδρόμιο. Όταν κατέβηκε ξανά μετά από ελάχιστα λεπτά, το βρέφος είχε εξαφανιστεί. Η δήλωση της εξαφάνισης έγινε επίσημα στις αρχές γύρω στις 23:30.

Μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα BILD, η γιαγιά του παιδιού επιβεβαίωσε τις συνθήκες, περιγράφοντας τη στιγμή που η κόρη της προσπάθησε να ανεβάσει τις σακούλες στο διαμέρισμα, αφήνοντας για ελάχιστο χρόνο το παιδί χωρίς επίβλεψη.

Οι Αρχές εντόπισαν τη σορό του βρέφους

Η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση και γιγαντιαία. Στην επιχείρηση εντοπισμού επιστρατεύτηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι ανίχνευσης, καθώς και drones που χτένιζαν μια ευρεία ζώνη γύρω από το σημείο της αρπαγής.

Δυστυχώς, οι ελπίδες εξανεμίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής. Οι αρχές εντόπισαν τη σορό ενός βρέφους κοντά σε ένα ρέμα του ποταμού Ράνκμπαχ, ο οποίος διασχίζει την περιοχή. Αν και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για το αγνοούμενο παιδί, η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο μικροσκόπιο το σενάριο της παρακολούθησης

Σύμφωνα με δήλωση της Αστυνομίας, άγνωστο άτομο εκμεταλλεύτηκε το σύντομο χρονικό διάστημα που το παιδί έμεινε χωρίς επιτήρηση, το πήρε από το καρότσι και απομακρύνθηκε.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης. Ένα από τα βασικά σενάρια που βρίσκονται στο μικροσκόπιο είναι η μητέρα και το βρέφος να είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από τον δράστη κατά την επιστροφή τους από την αγορά, η οποία απέχει περίπου 15 λεπτά με τα πόδια από την κατοικία τους.