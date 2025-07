Εννέα νεκροί και τουλάχιστον 30 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της φωτιάς που ξέσπασε σε Οίκο Ευγηρίας στη Μασαχουσέτη την Κυριακή 13 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

«Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κτήριο χθες βράδυ. Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και μεταφέραμε (σε Νοσοκομεία) τουλάχιστον άλλους 30», δήλωσε ο Τζέφρι Μπέικον, ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Φολ Ρίβερ, μιας πόλης στη νοτιοανατολική Μασαχουσέτη.

🇺🇸 In Massachusetts, a nursing home burned down — at least 9 dead and about 30 injured, — Associated Press

About 70 people were in the building at the time of the fire. Several residents were taken to the hospital. Five firefighters were also injured — they have minor injuries pic.twitter.com/f8qeE8cxvJ

