Ένας 41χρονος Ρώσος βετεράνος των Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την Ημέρα των Ρωσικών Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων, όταν το βασικό του αλεξίπτωτο παρουσίασε πρόβλημα και δεν άνοιξε κατά τη διάρκεια άλματος στην περιοχή της Μόσχας.

Το περιστατικό συνέβη στις 2 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία τιμάται η επέτειος ίδρυσης των ρωσικών Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων (VDV), στο πλαίσιο οργανωμένης επίδειξης αλεξιπτωτιστών.

Όπως αναφέρουν οι διαθέσιμες πληροφορίες, ο 41χρονος εκτελούσε άλμα από ύψος περίπου 600 μέτρων, όμως το κύριο αλεξίπτωτό του δεν ενεργοποιήθηκε. Παρά την άμεση προσπάθειά του να χρησιμοποιήσει το εφεδρικό αλεξίπτωτο, το υψόμετρο που είχε απομείνει δεν επαρκούσε ώστε να περιοριστεί η ταχύτητα της πτώσης.

Ο αλεξιπτωτιστής έπεσε με μεγάλη σφοδρότητα στο έδαφος και, παρά τις προσπάθειες αντιμετώπισης των τραυμάτων του, κατέληξε.

In Russia, Airborne Forces Day was celebrated as usual. On August 2nd, a 41-year-old veteran of the Airborne Forces crashed at the Vatutlino airfield, located near Moscow. The jump was made from a height of 600 meters, but the main parachute failed to deploy. A masterclass on… pic.twitter.com/JdbUxMQTIF — Exilenova+ (@Exilenova_plus) August 4, 2026

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και τα αίτια της αστοχίας του κύριου αλεξιπτώτου.