Σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (29/10) στο βόρειο τμήμα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, όταν στρατιωτικό αεροσκάφος της ευρωπαϊκής ειρηνευτικής αποστολής (EUFOR) κατέπεσε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένης πτήσης. Σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε τέσσερις νεκρούς και δώδεκα τραυματίες.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 16:00 (τοπική ώρα) στην ευρύτερη περιφέρεια του Μπρτσκό, με εμπλεκόμενο ένα ελικόπτερο CH-47 Chinook του ιταλικού αποσπάσματος.

Οι συνθήκες της πτώσης και η μάχη για τους τραυματίες

Μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής αναφέρουν ότι το βαρύ μεταγωγικό ελικόπτερο κινούνταν σε ασυνήθιστα χαμηλό ύψος λίγο πριν την πρόσκρουση, πραγματοποιώντας ανεξέλεγκτες περιστροφές στον αέρα. Το σημείο της πρόσκρουσης εντοπίζεται σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον του οικισμού Γκόριτσε. Όπως δημοσιοποίησε το ειδησεογραφικό δίκτυο Klix, οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν το σκάφος σχεδόν ολοσχερώς διαλυμένο.

Ο δήμαρχος του Μπρτσκό, Σίνισα Μίλιτς, μιλώντας στο δίκτυο RTRS, τόνισε ότι αρκετοί από τους επιζώντες φέρουν βαρύτατα τραύματα. Μετά την αρχική παροχή πρώτων βοηθειών στο γενικό νοσοκομείο της πόλης, οργανώθηκε άμεσα η διακομιδή των σοβαρότερων περιστατικών σε εξειδικευμένα νοσηλευτικά κέντρα γειτονικών πόλεων.

BREAKING: An Italian CH-47 helicopter on the EUFOR Althea mission crashed near Brčko, Bosnia, on Thursday. The Brčko mayor reports 3 dead and 12 injured; Italy’s Defence Ministry has not officially confirmed casualties. Rescue teams are on site; the cause is under investigation. https://t.co/D6WRhvQZDv — HINT News (@9415st) October 29, 2026

Επιφυλακή για διαρροή καυσίμων και έναρξη πραγματογνωμοσύνης

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, λαμβάνοντας μέτρα για την εξουδετέρωση ποσοτήτων διαρρεύσαντος καυσίμου (κηροζίνης) και την αποτροπή πιθανής ανάφλεξης ή έκρηξης.

Η διοίκηση της EUFOR ανακοίνωσε την άμεση εκκίνηση επίσημης έρευνας για τη διαλεύκανση των τεχνικών και επιχειρησιακών αιτίων της τραγωδίας. Παράλληλα, η αποστολή επιβεβαίωσε ότι η πτώση σημειώθηκε μακριά από οικιστικό ιστό, χωρίς να καταγραφούν θύματα μεταξύ των αμάχων ή καταστροφές σε μη στρατιωτικές υποδομές και ιδιοκτησίες.

Το προφίλ της αποστολής EUFOR στη χώρα

Η ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη, γνωστή ως επιχείρηση Althea, διατηρεί ενεργή παρουσία περίπου 1.200 στελεχών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, έχοντας διαδεχθεί τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ από το 2004. Λειτουργώντας υπό την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει ως αποστολή τη διαφύλαξη της σταθερότητας και την επίβλεψη των όρων της ιστορικής ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον.

Στο πλαίσιο αυτό, το ιταλικό στρατιωτικό απόσπασμα αξιοποιεί ελικόπτερα τύπου AB-205 καθώς και βαρέα μεταγωγικά CH-47F Chinook για ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από μετακινήσεις προσωπικού έως αποστολές αεροδιακομιδής και διάσωσης.