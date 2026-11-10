Πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη νοτιοανατολική Βουλγαρία, όταν περίπου 50 οχήματα, μεταξύ των οποίων φορτηγά και λεωφορεία, ενεπλάκησαν σε διαδοχικές συγκρούσεις εξαιτίας της πυκνής ομίχλης.

Σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA, το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Τρακίας, με συγκρούσεις να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητοδρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ. Εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν αυτοκίνητα και βαρέα οχήματα διαλυμένα, αναποδογυρισμένα ή εκτός οδοστρώματος.

Ο περιφερειάρχης του Γιαμπόλ, Γκεόργκι Τσαλάκοφ, δήλωσε στο BTA ότι 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ επιβεβαίωσε ότι στο τροχαίο ενεπλάκησαν περίπου 50 οχήματα.

Εγκλωβισμένοι μέσα στα οχήματα

Ο αρχιεπιθεωρητής Τόντορ Μισίνεφ από την Περιφερειακή Διεύθυνση του υπουργείου Εσωτερικών στο Γιάμπολ ανέφερε στη Nova TV ότι αρκετά άτομα παρέμεναν εγκλωβισμένα μέσα στα οχήματά τους.

Όπως σημείωσε, προτεραιότητα των Αρχών είναι αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις διάσωσης και απεγκλωβισμού, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους θα ακολουθήσει η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με το BTA, περίπου 48 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής.

Οι πρώτες πληροφορίες αποδίδουν το μαζικό τροχαίο στην εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα λόγω της πυκνής ομίχλης, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.