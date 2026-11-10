Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η Βουλγαρία, μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα, κατά το οποίο 86 συνολικά οχήματα ενεπλάκησαν σε διαδοχικές συγκρούσεις στον αυτοκινητόδρομο Trakia (A1).

Ο τραγικός απολογισμός του δυστυχήματος, που είναι ένα από τα πλέον πολύνεκρα των τελευταίων ετών, ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 12 νεκρούς και 48 τραυματίες, με τις Αρχές να εκφράζουν φόβους για περαιτέρω αύξηση των θυμάτων, καθώς γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.

Το χρονικό της διπλής σύγκρουσης

Το συμβάν εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί κοντά στον κόμβο της Ζίμνιτσα, στην περιφέρεια Γιαμπόλ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η αρχική σύγκρουση σημειώθηκε στο ρεύμα πορείας προς το Μπουργκάς, και αφορούσε 63 οχήματα. Όλα ξεκίνησαν όταν φορτηγό έκλεισε την πορεία επιβατικού λεωφορείου, προκαλώντας αλυσιδωτές προσκρούσεις με έτερα βαρέα οχήματα και αυτοκίνητα.

Λίγο αργότερα, παρόμοιο σκηνικό εκτυλίχθηκε και στο αντίθετο ρεύμα προς τη Σόφια, όπου ενεπλάκησαν επιπλέον 23 οχήματα. Και τα 11 άτομα που έχασαν ακαριαία τη ζωή τους επέβαιναν σε οχήματα της κατεύθυνσης προς Μπουργκάς, ενώ ένα ακόμη θύμα υπέκυψε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Πυκνή ομίχλη και αυξημένες ταχύτητες

Οι αρμόδιες Αρχές εκτιμούν ότι το βασικό αίτιο της μαζικής σύγκρουσης ήταν η αιφνίδια εμφάνιση πυκνής ομίχλης που περιόρισε δραματικά την ορατότητα. Παράλληλα, εκπρόσωποι της Περιφερειακής Υπηρεσίας Οδικού Δικτύου σημείωσαν ότι το οδόστρωμα ήταν εξαιρετικά ολισθηρό και πολλοί οδηγοί κινούνταν με ταχύτητες μη συμβατές με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Εικόνες χάους και μάχη για επιζώντες

Η έκταση της καταστροφής καλύπτει περίπου ένα χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, με διαλυμένα οχήματα να έχουν μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδηρικών και αρκετά αυτοκίνητα να βρίσκονται εγκλωβισμένα κάτω από νταλίκες που έχουν ανατραπεί.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, θέτοντας σε εφαρμογή το ειδικό σχέδιο διάσωσης «Spasi». Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων επικεντρώνονται στον απεγκλωβισμό των επιβατών, ενώ 48 άτομα έχουν ήδη διακομιστεί σε νοσοκομεία του Γιαμπόλ, του Σλίβεν και του Μπουργκάς. Για τις πιο κρίσιμες περιπτώσεις δόθηκε εντολή για αεροδιακομιδές.

Έκτακτα μέτρα και πολιτικές αντιδράσεις

Εξαιτίας του μεγέθους της καταστροφής, η περιφέρεια του Γιαμπόλ κήρυξε τους Δήμους Στράλτζα, Τούντζα και Γιαμπόλ σε κατάσταση μερικής έκτακτης ανάγκης, ενεργοποιώντας παράλληλα το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης BG-Alert. Ο αυτοκινητόδρομος παραμένει πλήρως αποκλεισμένος και στα δύο ρεύματα, καθώς οι ενέργειες απομάκρυνσης των συντριμμιών και η συλλογή στοιχείων από τους εμπειρογνώμονες αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ώρες.

Ο Πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ έκανε λόγο για μια ανείπωτη εθνική τραγωδία και προανήγγειλε τη μετάβασή του στο σημείο. Παράλληλα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία βρισκόταν στη χώρα για επίσημη επίσκεψη, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες των θυμάτων και ανακοίνωσε την πρόωρη διακοπή του ταξιδιού της.

Βίντεο από το πολύνεκρο δυστύχημα: