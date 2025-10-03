Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν τη νοτιοανατολική Βουλγαρία και συγκεκριμένα το παραθαλάσσιο θέρετρο Ελενίτε, στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντάνιελ Μίτοφ.

To the people insisting that this video is fake, here is the aftermath. Rescue workers also identified the victim. https://t.co/40TxsrdqyF pic.twitter.com/dT2KlmZPKL — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 2, 2024



Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται δύο διασώστες – ένας συνοριοφύλακας και ένας οδηγός τρακτέρ – ενώ το τρίτο άτομο πνίγηκε μέσα σε ξενοδοχείο, καθώς τα νερά ανέβηκαν απότομα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν χείμαρρους λάσπης να παρασύρουν αυτοκίνητα στους δρόμους του χωριού, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Τόνι Τοντόροφ, στην περιοχή εστάλη drone για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν άνθρωποι μέσα στα οχήματα, που κατέληξαν στη θάλασσα.

Αρκετές περιοχές της νοτιοανατολικής και βορειοδυτικής Βουλγαρίας έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

The coastal resort town of Elenite, in Bulgaria’s Burgas Province, was hit by major flooding today following heavy rainfall.

At least one person has died. pic.twitter.com/q0IqnSmAcA — CMNS_Media⚔️ Dr. Physician 🏹VEDA 👣 (@1SanatanSatya) October 3, 2025

Περιβαλλοντολόγοι προειδοποιούν εδώ και χρόνια για τις συνέπειες της άναρχης δόμησης στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, τονίζοντας πως τέτοιες πρακτικές εντείνουν τις συνέπειες φυσικών φαινομένων όπως οι πλημμύρες.