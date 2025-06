Δέκα νεκροί, ανάμεσά τους και ο ένοπλος δράστης, είναι ο απολογισμός της επίθεσης που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη 10 Ιουνίου, σε σχολείο της πόλης Γκρατς στη νότια Αυστρία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων APA, επικαλούμενο την Έλκε Καρ, δήμαρχο της πόλης.

Την είδηση επιβεβαίωσε η αυστριακή αστυνομία σε ανάρτησή της στο «X», εκτιμώντας ότι ο ένοπλος έδρασε μόνος του.

Η δήμαρχος του Γκρατς, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Αυστρίας, χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτή τραγωδία» και δήλωσε ότι υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η Στυρία βρίσκεται σε πένθος, με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Γκρατς, Γκέρανλτ Ντόιτσμαν, να διατάζει να υψωθούν μαύρες σημαίες στο κτήριο.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, πιστεύεται ότι ένας μαθητής Λυκείου είναι ο δράστης, ο οποίος άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο. Φαίνεται πως πρόκειται για έναν 22χρονο που ήταν μαθητής του σχολείου και είχε δηλώσει ότι είχε υποστεί σχολικό εκφοβισμό. Πιστεύεται ότι αυτοπυροβολήθηκε, και οι μονάδες αυστριακής αστυνομίας βρήκαν τη σορό του στις τουαλέτες του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Στο σημείο έσπευσαν οι ειδικές δυνάμεις COBRA.

Σε σημερινή του ανακοίνωση ο Αυστριακός καγκελάριος, Κρίστιαν Στόκερ, χαρακτήρισε την επίθεση «εθνική τραγωδία» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των μαθητών που έχασαν τη ζωή τους.

«Το μακελειό σε σχολείο του Γκρατς είναι μια εθνική τραγωδία, η οποία συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κάποιος την οδύνη που όλοι μας – σύσσωμη η Αυστρία – νιώθουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Στόκερ.

Σοκαρισμένες δήλωσαν οι επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Κάθε παιδί πρέπει να αισθάνεται ασφαλές στο σχολείο και να μπορεί να μαθαίνει ελεύθερα, χωρίς φόβο ή βία», έγραψε η Κάλας στο δίκτυο «X».

«Τα νέα από το Γκρατς με αγγίζουν στην καρδιά», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Τα σχολεία είναι σύμβολα της νεότητας, της ελπίδας και του μέλλοντος», τόνισε στο «X». «Είναι δύσκολο να αποδεχτούμε ότι τα σχολεία γίνονται τόποι θανάτου και βίας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της τοπικής αστυνομίας, Φριτς Γκρούντνιγκ, τον οποίο επικαλείται ο δημόσιος τηλεοπτικός σταθμός ORF στην ιστοσελίδα του, ο δράστης πιθανότατα αυτοκτόνησε. «Η κατάσταση είναι πολύ ασαφής αυτή τη στιγμή», δήλωσαν αστυνομικές πηγές στο πρακτορείο ειδήσεων APA.

Η αυστριακή ταμπλόιντ Kronen Zeitung έκανε λόγο για τουλάχιστον 10 βαριά τραυματισμένους. Άλλες πηγές αναφέρουν έως και 28 τραυματίες σύνολο.

Οι πληροφορίες των αυστριακών μέσων ενημέρωσης δεν διευκρίνισαν πόσοι από τους νεκρούς είναι μαθητές. Ασθενοφόρα βρίσκονται επί τόπου, έξω από το δευτεροβάθμιο σχολείο στην οδό Ντράιερσυτσενγκάσε.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι το σχολείο έχει εκκενωθεί και ότι παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη στους συγγενείς των θυμάτων και στους μαθητές.

«Δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για τον πληθυσμό, αλλά υπάρχουν πολλοί νεκροί», δήλωσε στην αυστριακή τηλεόραση.

Η Kronen Zeitung ανέφερε ότι ένας ύποπτος βρέθηκε νεκρός στις σχολικές τουαλέτες, αλλά το Reuters δεν το επιβεβαίωσε άμεσα.

Η Αυστρία έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά οπλοκατοχής στην Ευρώπη που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 30 όπλα ανά 100 κατοίκους, σύμφωνα με έρευνα του ανεξάρτητου διεθνούς κέντρου Small Arms Survey.

