Σε τραγωδία κατέληξε ένας γάμος στην Αίγυπτο όταν ο γαμπρός κατέρρευσε και πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη.

Ο Άσραφ Άμπου Χάκαμ εμφανίζεται σε βίντεο να γιορτάζει την ευτυχισμένη στιγμή στη Νομαρχία Ασουάν την Πέμπτη.

Στο κλιπ, ο Χάκαμ φαίνεται να κρατάει το χέρι της συζύγου του καθώς χορεύουν μαζί μπροστά σε φίλους και συγγενείς.

Στο βίντεο, φαίνεται ο Χάκαμ να καταρρέει ξαφνικά στο έδαφος ενώ κρατά το χέρι της γυναίκας του.

Οι καλεσμένοι έτρεξαν γύρω του προσπαθώντας να του προσφέρουν βοήθεια, ενώ το βίντεο τον δείχνει να είναι ξαπλωμένος ανάσκελα στο χώρο.

Η χαρούμενη μουσική και τα γέλια γρήγορα αντικαταστάθηκαν από κραυγές και εκπλήξεις καθώς ο χώρος του γάμου βυθίστηκε στο χάος.

Δυστυχώς, οι προσπάθειες ανάνηψης απέτυχαν και αργότερα οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι υπέστη ξαφνικό καρδιακό επεισόδιο, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Το συγκλονιστικό περιστατικό διαδόθηκε γρήγορα στα αιγυπτιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκατοντάδες ανθρώπους να εκφράζουν σοκ και να αποστέλλουν συλλυπητήρια.