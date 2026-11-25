Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη (25/11) στην Αίγυπτο, όταν βυτιοφόρο που μετέφερε πετρελαιοειδή ανετράπη σε περιφερειακό αυτοκινητόδρομο κοντά στο Κάιρο, προκαλώντας εκτεταμένη πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε άλλα οχήματα.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του αιγυπτιακού υπουργείου Υγείας, που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν, σε ένα από τα πλέον πολύνεκρα τροχαία δυστυχήματα που έχουν καταγραφεί πρόσφατα στη χώρα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Αλ Ουαράκ της Γκίζας, πάνω από τη σήραγγα 10 του περιφερειακού αυτοκινητοδρόμου που εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή της αιγυπτιακής πρωτεύουσας.

Μετά την ανατροπή του βυτιοφόρου, εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα σε οχήματα που βρίσκονταν κοντά στο σημείο, προκαλώντας σκηνές χάους στον αυτοκινητόδρομο.

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών – Στο σημείο δεκάδες ασθενοφόρα

Η έκταση του δυστυχήματος προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και της Αστυνομίας να σπεύδουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές από τις αιγυπτιακές Αρχές, κινητοποιήθηκαν συνολικά 39 ασθενοφόρα για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά των τραυματιών.

Οι διασώστες επιχείρησαν στην περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε διακομιδή των τραυματιών σε τρία νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής.

Ο υπουργός Υγείας της Αιγύπτου, Χάλεντ Αμπντέλ Γκαφάρ, έδωσε εντολή να τεθούν οι υγειονομικές μονάδες σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να ανταποκριθούν στον μεγάλο αριθμό θυμάτων.

Στην επιχείρηση υποστήριξης συμμετείχε και η αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνος, παρέχοντας βοήθεια στο έργο των αρμόδιων υπηρεσιών.

Παράλληλα, τα υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρακολουθούν την κατάσταση, με τις Αρχές να επικεντρώνονται στην περίθαλψη των τραυματιών και την υποστήριξη των πληγέντων.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε άλλα οχήματα

Η φωτιά που ξέσπασε μετά την ανατροπή του βυτιοφόρου εξαπλώθηκε σε αυτοκίνητα που κινούνταν ή βρίσκονταν κοντά στο σημείο του δυστυχήματος.

Η παρουσία πετρελαιοειδών στο όχημα συνέβαλε στη δημιουργία μιας ιδιαίτερα επικίνδυνης κατάστασης, δυσχεραίνοντας την επέμβαση των δυνάμεων κατάσβεσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν τελικά να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση των φλογών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές.

Το περιστατικό προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στην κυκλοφορία του περιφερειακού αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος αποτελεί μία από τις βασικές οδικές αρτηρίες της ευρύτερης περιοχής του Καΐρου.

Στους 30 οι νεκροί – Φόβοι για αύξηση των θυμάτων

Ο απολογισμός του δυστυχήματος αναθεωρήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς συνεχίζονταν οι επιχειρήσεις των διασωστικών συνεργείων και η καταγραφή των θυμάτων.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για 21 νεκρούς, ωστόσο το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ανήλθε σε 30, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 15.

Δεν έχουν δοθεί αναλυτικές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν κάποιοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι Αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των συνεπειών του δυστυχήματος, με τον απολογισμό να θεωρείται προσωρινός.

Υπό διερεύνηση τα αίτια της ανατροπής

Μέχρι στιγμής, παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το βυτιοφόρο ανετράπη στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν προηγήθηκε μηχανική βλάβη, ελιγμός ή κάποιο άλλο περιστατικό που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Οι αρμόδιες αιγυπτιακές Αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ αναμένεται να εξεταστούν τα διαθέσιμα στοιχεία από το σημείο της τραγωδίας.

Η ανατροπή του βυτιοφόρου και η πυρκαγιά που ακολούθησε έχουν στοιχίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε τουλάχιστον 30 ανθρώπους, με τις επιχειρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών να επικεντρώνονται πλέον στη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού και στην περίθαλψη των τραυματιών.