Τρεις ορειβάτες από τη Λετονία σκοτώθηκαν στο όρος Ντενάλι – γνωστό και ως όρος ΜακΚίνλεϊ – στην Αλάσκα των ΗΠΑ, όταν έπεσαν στο κενό από μεγάλο ύψος.

Ένα τέταρτο μέλος της επταμελούς ορειβατικής ομάδας, που επιχειρούσε να κατακτήσει την υψηλότερη βουνοκορφή (σχεδόν 6.200 μ.) στη Βόρεια Αμερική, διακομίστηκε σε νοσοκομείο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται «κρίσιμη», ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η λετονική ομοσπονδία ορειβασίας.

Τα θύματα ήταν «ταλαντούχοι και έμπειροι» ορειβάτες, επισημαίνεται.

Οι υπηρεσίες του εθνικού πάρκου Ντενάλι ανέφεραν ότι ειδοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης για ατύχημα που είχαν τέσσερις ορειβάτες, σε υψόμετρο άνω των 5.500 μέτρων.

Τα υπόλοιπα τρία μέλη της επταμελούς ομάδας κατάφεραν να φθάσουν με ασφάλεια στη βάση τους, σε υψόμετρο περίπου 5.100 μέτρων.