Εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται σε ναυάγιο στη θάλασσα της Μιανμάρ, την ώρα που οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ εκφράζουν πλέον ανοιχτά σοβαρούς φόβους για τη βύθιση δύο σκαφών που μετέφεραν προσφυγικούς πληθυσμούς.

Τα ίχνη των πλεούμενων χάθηκαν σταδιακά από τα τέλη Ιουνίου, όταν και απέπλευσαν από την πολιτεία Ραχίν της Μιανμάρ, μεταφέροντας κυρίως μέλη της κατατρεγμένης μειονότητας των Ροχίνγκια. Ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν και άνθρωποι που είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους από τους υπερπλήρεις προσφυγικούς καταυλισμούς του Κοξ Μπαζάρ στο γειτονικό Μπανγκλαντές.

Οι πρώτες πληροφορίες που έρχονται στο φως προκαλούν σοκ για το μέγεθος της πιθανής καταστροφής. Το πρώτο σκάφος, στο οποίο επέβαιναν περίπου 250 άνθρωποι, χάθηκε από τα ραντάρ σχεδόν αμέσως μετά την αναχώρησή του. Το δεύτερο σκάφος, μεταφέροντας περίπου 280 επιβάτες, εικάζεται ότι βυθίστηκε στις 8 Ιουλίου ανοικτά των ακτών της περιφέρειας Αγιεγιαουάντι.

«Παρότι τα περιστατικά και ο αριθμός των θυμάτων δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ανησυχούν βαθύτατα για την ενδεχόμενη καταστροφική απώλεια ανθρώπινων ζωών», αναφέρουν οι οργανισμοί σε κοινή τους ανακοίνωση.

Αυτό που καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο δραματική είναι ότι οι απόπλοι αυτοί πραγματοποιήθηκαν εκτός της καθιερωμένης περιόδου ταξιδιών, κατά την οποία οι καιρικές συνθήκες είναι έστω και οριακά υποφερτές. Οι επιβάτες ρίσκαραν τη ζωή τους σε μια περίοδο που η θάλασσα είναι εξαιρετικά άγρια και απρόβλεπτη, καθιστώντας τα πρόχειρα σκάφη τους εύκολη λεία για τα κύματα.

Οι Ροχίνγκια, μια μουσουλμανική μειονότητα που υφίσταται διώξεις στη Μιανμάρ, αναζητούν απεγνωσμένα μια διέξοδο από τη βία στην πατρίδα τους και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στο Μπανγκλαντές. Με την ελπίδα να φτάσουν σε ασφαλείς προορισμούς όπως η Μαλαισία, η Ινδονησία και η Ταϊλάνδη, παραδίδονται συχνά στα χέρια διακινητών.

Δυστυχώς, η φετινή χρονιά αποδεικνύεται ήδη εξαιρετικά αιματηρή, καθώς ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι σχεδόν 300 άνθρωποι έχουν ήδη αναφερθεί ως νεκροί ή αγνοούμενοι από τις αρχές του έτους στη Θάλασσα Ανταμάν και στον Κόλπο της Βεγγάλης.