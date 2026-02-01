Συνολικά 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν, σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, μια μεγάλη τουριστική πόλη της νότιας Τουρκίας.

Το τραγικό περιστατικό, σημειώθηκε σήμερα (01/2) το πρωί σε αυτοκινητόδρομο, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα ολισθηρός, λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Εικόνα από το τραγικό δυστύχημα

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Αττάλειας, Χουλουσί Σαχίν, το λεωφορείο μετέφερε συνολικά 34 επιβάτες και εκτελούσε δρομολόγιο από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια. Το όχημα ανετράπη στις 10:20 τοπική ώρα (09:20 ώρα Ελλάδας), σε σημείο του δρόμου, όπου επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Δείτε σχετικά βίντεο από τη τραγωδία:

 

 


«Εννέα από τους συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας», δήλωσε ο κυβερνήτης, χωρίς να διευκρινίσει αν μεταξύ των θυμάτων ή των τραυματιών υπάρχουν και τουρίστες.

 

 

Όπως πρόσθεσε, την ώρα του δυστυχήματος υπήρχε και πυκνή ομίχλη, ενώ το συγκεκριμένο σημείο του αυτοκινητοδρόμου θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο και απαιτεί χαμηλή ταχύτητα. «Πρόκειται για διασταύρωση όπου δεν πρέπει να κινείται κανείς γρήγορα, ωστόσο όλα δείχνουν πως το λεωφορείο εισήλθε με υπερβολική ταχύτητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

 

Οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

