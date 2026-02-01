Συνολικά 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν, σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, μια μεγάλη τουριστική πόλη της νότιας Τουρκίας.

Το τραγικό περιστατικό, σημειώθηκε σήμερα (01/2) το πρωί σε αυτοκινητόδρομο, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα ολισθηρός, λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Antalya Döşemealtı’nda devrilip şarampole yuvarlanan otobüsten ilk görüntüler:pic.twitter.com/H3tL5Tob1g — Haber (@Haber) February 1, 2026

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Αττάλειας, Χουλουσί Σαχίν, το λεωφορείο μετέφερε συνολικά 34 επιβάτες και εκτελούσε δρομολόγιο από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια. Το όχημα ανετράπη στις 10:20 τοπική ώρα (09:20 ώρα Ελλάδας), σε σημείο του δρόμου, όπου επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Δείτε σχετικά βίντεο από τη τραγωδία:

🇹🇷 Road accident in Turkey. According to preliminary reports, eight people were killed and 26 injured in an overturned passenger bus in Antalya. pic.twitter.com/xShir9kZsU — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) February 1, 2026



«Εννέα από τους συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή ιατρικής φροντίδας», δήλωσε ο κυβερνήτης, χωρίς να διευκρινίσει αν μεταξύ των θυμάτων ή των τραυματιών υπάρχουν και τουρίστες.

🇹🇷 In Antalya, a bus failed to navigate a turn and overturned into a ditch Six people were killed, 26 were injured. The incident was confirmed by Antalya Province Governor Hulusi Şahin. pic.twitter.com/eSSYaWmGOq — NEXTA (@nexta_tv) February 1, 2026

Όπως πρόσθεσε, την ώρα του δυστυχήματος υπήρχε και πυκνή ομίχλη, ενώ το συγκεκριμένο σημείο του αυτοκινητοδρόμου θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο και απαιτεί χαμηλή ταχύτητα. «Πρόκειται για διασταύρωση όπου δεν πρέπει να κινείται κανείς γρήγορα, ωστόσο όλα δείχνουν πως το λεωφορείο εισήλθε με υπερβολική ταχύτητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

A passenger bus traveling from Tekirdağ to Antalya overturned into a ravine in the Döşemealtı district. Antalya Governor Hulusi Şahin confirmed 8 people died and 26 others were injured. Rescue teams are currently working to reach passengers trapped inside the wreckage. pic.twitter.com/JgLt5EMNp2 — Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) February 1, 2026

Οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.