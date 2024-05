Τουλάχιστον 16 άνθρωποι , κυρίως παιδιά, σκοτώθηκαν από φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε ένα λούνα παρκ στη δυτική Ινδία, δήλωσε ένας τοπικός αξιωματούχος.

Επιπλέον, εννέα άνθρωποι νοσηλεύονται, πρόσθεσε ο Πραμπχάβ Τζοσί, αξιωματούχος στον δήμο Ραζκότ στο κρατίδιο Γκουτζαράτ, διευκρινίζοντας ότι ο απολογισμός των θυμάτων είναι πιθανό να αυξηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ο επικεφαλής υπουργός του Γκουτζαράτ Μπουπέντρα Πατέλ δήλωσε ότι έχει οριστεί ειδική ομάδα έρευνας.

Δείτε βίντεο:

20 killed in fire at TRP Gaming Zone Rajkot, Gujarat. Many children among the deceased

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Rescue teams in action. Reason for fire being probed. All gaming zones in city instructed to shut temporarily#RajkotFire #Gujarat pic.twitter.com/9QY7HrWOhp

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) May 25, 2024