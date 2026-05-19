Μια τουρίστρια έχασε τη ζωή της , την Δευτέρα 18 Μαΐου, στην Ινδία μετά από επίθεση ελεφάντων. Η 33χρονη παγιδεύτηκε ανάμεσα σε δύο ελέφαντες που ξαφνικά ξεκίνησαν να επιτίθενται ο ένας στον άλλον σε πάρκο άγριων ζώων στην περιοχή Κοντάγκου.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ο ένας ελέφαντας χτύπησε τον άλλον τόσο σφοδρά με αποτέλεσμα ο δεύτερος να χάσει την ισορροπία του και να καταπλακώσει τη γυναίκα. Στο βίντεο φαίνεται ο σύζυγός της γυναίκας, ο οποίος μέσα στο χάος κατάφερε να σώσει το παιδί τους και φαίνεται να προσπαθεί να τραβήξει και την 33χρονη μακριά από το ποτάμι.

Σημειώνεται πως η 33χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και παρά τις υπερπροσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι ξεναγοί του σαφάρι Dubare έδωσαν μάχη για να ελέγξουν τα άγρια ζώα, δίχως αποτέλεσμα.