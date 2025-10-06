Ο αριθμός των θυμάτων από την κατάρρευση πολυώροφου κτιρίου σε ισλαμικό οικοτροφείο στην Ινδονησία αυξήθηκε στους 54, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης.

 

Η τραγωδία σημειώθηκε πριν από μία εβδομάδα στην περιοχή Σιντοαρτζό, κοντά στη Σουραμπάγια, στην ανατολική Ιάβα, την ώρα που σπουδαστές συγκεντρώνονταν για την μεσημεριανή τους προσευχή.

«Μέχρι στιγμής έχουμε ανασύρει 54 σορούς», δήλωσε ο Γιούντι Μπραμάντιο, διευθυντής επιχειρήσεων της εθνικής υπηρεσίας Basarnas, προσθέτοντας πως 13 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι επιχειρήσεις διάσωσης παραμένουν σε εξέλιξη, με τις αρχές να ελπίζουν, ότι θα ολοκληρωθεί η ανάσυρση των θυμάτων εντός της ημέρας.

 

Οι οικογένειες των αγνοουμένων έδωσαν τελικά την έγκρισή τους για τη χρήση βαρέων μηχανημάτων, καθώς έχουν περάσει οι κρίσιμες πρώτες 72 ώρες, κατά τις οποίες θεωρούνται αυξημένες οι πιθανότητες επιβίωσης.

Πλέον, οι αρχές εξετάζουν τα αίτια της κατάρρευσης, καθώς το κτίριο βρισκόταν υπό ανακαίνιση. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για εργασίες που δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, εγείροντας ερωτήματα για την τήρηση των οικοδομικών κανονισμών στην Ινδονησία.

 

Δεν είναι το πρώτο συμβάν: μόλις τον Σεπτέμβριο, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε παρόμοιο περιστατικό στη δυτική Ιάβα.

Πρόκειται για την φονικότερη καταστροφή στη χώρα από την αρχή του 2025.

