Μυστήριο καλύπτει τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας στη νότια Ισπανία, με τη σύγκρουση δύο συρμών υψηλής ταχύτητας, που στοίχισε -από τα μέχρι στιγμής στοιχεία- τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό 152 επιβατών, εκ των οποίων οι 24 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, με 170 άλλους ανθρώπους να έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα.

Δείτε βίντεο από drone πάνω από το σημείο του δυστυχήματος

🔴 DIRECTO | Estas imágenes aéreas de la Guardia Civil muestran cómo está el lugar del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/OjDT8T5DK4 pic.twitter.com/FdMHFdPcZn — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε ανέφερε ότι «η σύγκρουση ήταν τρομερή» και υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες» για το δυστύχημα. Πρόσθεσε μάλιστα, ότι η σύγκρουση είναι πολύ περίεργη καθώς έγινε σε μία ευθεία γραμμή του σιδηροδρομικού δικτύου.

Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για ανθρώπινο λάθος

Το ενδεχόμενο να οφείλεται η τραγωδία σε ανθρώπινο λάθος, απομακρύνεται και αυτό επισήμανε και ο πρόεδρος της Renfe, της εταιρείας που διαχειριζόταν το ένα από τα δύο τρένα που συγκρούστηκαν, Álvaro Fernández Heredia, που βρέθηκε από τις πρώτες ώρες στον τόπο της τραγωδίας.

Σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο Cadena SER είπε: «Είναι ένα ατύχημα υπό παράξενες συνθήκες. Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε εικασίες. Πρέπει να αφήσουμε την ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας να κάνει τη δουλειά της […] Δεν θα έχουμε μια οριστική απάντηση για αρκετές ημέρες».

Σύμφωνα με τον Heredia, αυτό «συνέβη σε μια ευθεία γραμμή, ένα τμήμα με όριο ταχύτητας 250 χλμ./ώρα. Το ένα τρένο ταξίδευε με 205 χλμ./ώρα και το άλλο με 210 χλμ./ώρα, οπότε δεν ήταν θέμα υπερβολικής ταχύτητας. Οι συνθήκες είναι παράξενες». Επιπλέον είπε ότι «είναι μια γραμμή εξοπλισμένη με σύστημα ασφαλείας LZB που αποτρέπει το ανθρώπινο λάθος, οπότε πρέπει να ήταν κάποιο είδος βλάβης στο τροχαίο υλικό ή την υποδομή». Ο πρόεδρος της σιδηροδρομικής εταιρείας εξήγησε ότι «οι διακόπτες γραμμής, η πλατφόρμα της γραμμής και η υποδομή αντικαταστάθηκαν τον Μάιο, επομένως θα έπρεπε να ήταν σε θέση να αποτρέψουν οποιοδήποτε πρόβλημα».

Ανάλογη ήταν και η δήλωση του Ισπανού Υπουργού Μεταφορών που χαρακτήρισε,«εξαιρετικά παράξενη» τη σύγκρουση, επισημαίνοντας ότι συνέβη σε ένα ευθύγραμμο τμήμα που ανακαινίστηκε τον περασμένο Μάιο με επένδυση 700 εκατομμυρίων ευρώ, και με ένα σχεδόν καινούργιο τρένο, αναφερόμενος σε αυτό που εκμεταλλεύεται η εταιρεία «Iryo».

Σύμφωνα με τον ίδιο, δόθηκε προθεσμία ενός μήνα για να δημοσιευτούν τα αποτελέσματα των ερευνών για τα αίτια. Ήδη μέλη της Κεντρικής Ομάδας Διερεύνησης Τόπου Εγκλήματος της Πολιτοφυλακής, που ειδικεύονται στην ανάλυση DNA και δακτυλικών αποτυπωμάτων, βρίσκονται στο σημείο του δυστυχήματος και συλλέγουν στοιχεία.

Πως έγινε η τραγωδία

Σύμφωνα με τον Πουέντε, «τα τελευταία βαγόνια» συρμού της εταιρείας Iryo, που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία (νότια), με προορισμό τη Μαδρίτη, «εκτροχιάστηκαν» κοντά στην Αδαμούθ, κάπου 200 χιλιόμετρα βόρεια από τη Μάλαγα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους άλλος συρμός, της εταιρείας Renfe, κινούμενος προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε κοντινές σιδηροτροχιές, προς την κατεύθυνση της Ουέλβα.

Αρκετά βαγόνια του τρένου Iryo που ταξίδευε από τη Μάλαγα στη Μαδρίτη με 317 επιβάτες εκτροχιάστηκαν και συγκρούστηκαν με το τρένο της Alvia που ταξίδευε στην αντίθετη κατεύθυνση με 184 άτομα προς την Ουέλβα. Βαγόνια αυτού του δεύτερου τρένου στη συνέχεια έπεσαν σε ένα ανάχωμα τεσσάρων μέτρων, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολο το έργο των σωστικών συνεργείων.

Η Iryo είναι ιδιωτική σιδηροδρομική εταιρεία, η οποία ανήκει κατά πλειοψηφία στον ιταλικό κρατικό σιδηροδρομικό όμιλο Ferrovie dello Stato. Η αμαξοστοιχία που ενεπλάκη στο δυστύχημα ήταν ένα τύπου Freccia 1000 που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα – Μαδρίτη, δήλωσε εκπρόσωπος της Ferrovie dello Stato. Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της εξέφρασε τη βαθιά λύπη της για το συμβάν και ενημέρωσε ότι έχει ενεργοποιήσει όλα τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση της κατάστασης.

Το δεύτερο τρένο ανήκε στη Renfe. Ο πρόεδρος της Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια, δήλωσε κατά την άφιξή του στην πόλη Αντάμουθ της Κόρδοβα ότι «είναι ακόμη δύσκολο να γνωρίζουμε την πλήρη έκταση του τι συνέβη», μετά τον εκτροχιασμό των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας . «Οι ομάδες της Renfe συνεχίζουν να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Είναι ακόμα δύσκολο να γνωρίζουμε την πλήρη έκταση του τι συνέβη», δήλωσε.

Το τρένο Iryo που εκτροχιάστηκε είχε επιθεωρηθεί μόλις τέσσερις ημέρες νωρίτερα, στις 15 Ιανουαρίου, και κατασκευάστηκε το 2022, σύμφωνα με πληροφορίες της El pais.

Η σύγκρουση «έμοιαζε με σεισμό»

Δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE, ο οποίος επέβαινε σε μία από τις αμαξοστοιχίες, δήλωσε ότι η σύγκρουση «έμοιαζε με σεισμό». Όπως ανέφερε, επιβάτες χρησιμοποίησαν σφυριά έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα των βαγονιών και να απεγκλωβιστούν.

Σαν «ταινία τρόμου»

«Θα πίστευες ότι ζεις ταινία τρόμου», είπε στο δίκτυο La Sexta ο Λούκας Μεριάκο, ο οποίος επέβαινε στον συρμό της Iryo. «Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (…) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Ροθίο, μία από τους τραυματίες στο σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ανταμούθ της Κόρντοβα, ταξίδευε με το τρένο της Άλβια προς την Ουέλβα. Επέστρεφε από τις εξετάσεις εισαγωγής για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, στις οποίες συμμετείχαν σχεδόν 7.000 άτομα, πολλά από τα οποία επέστρεφαν με το τρένο. «Ήταν το απόλυτο χάος», αφηγείται και προσθέτει» Ένοιωσα σαν να μας πέταξαν στον αέρα. Δόξα τω Θεώ που είμαι καλά, αλλά υπήρχαν πολλοί άνθρωποι σε χειρότερη κατάσταση από εμένα». Λέει ότι το βαγόνι που βρισκόταν ήταν γεμάτο με εξεταζόμενους.

Δίκτυο αλληλοβοήθειας από περιοίκους

Το δημοτικό κτίριο στο Adamuz έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατείας όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τρένου. Αυτό ανακοινώθηκε από την εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο για την Πολιτική Προστασία, María Belén Moya Rojas, σε δηλώσεις της στο Canal Sur , η οποία σχολίασε επίσης ότι οι κάτοικοι παρέχουν κουβέρτες και νερό, παρόλο που ο εκτροχιασμός σημειώθηκε «σε ένα σημείο με δύσκολη πρόσβαση».

Ασθενοφόρα έρχονται και φεύγουν συνεχώς από τον σταθμό για να παραλάβουν τους πληγέντες και τους μεταφορτώνουν ακόμα και σε λεωφορεία που μεταφέρουν όσους δεν χρειάζονται άμεσα ιατρική φροντίδα. Εκτός από τα πολυάριθμα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και της Πολιτικής Προστασίας, περίπου πεντακόσιοι κάτοικοι από κοντινά χωριά έχουν ταξιδέψει στην περιοχή, φέρνοντας κουβέρτες και άλλα απαραίτητα εφόδια για τους πληγέντες.

Tέσσερις μονάδες από την Ομάδα Εντατικής Θεραπείας και Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (DCCU) έχουν αναπτυχθεί στο σημείο του δυστυχήματος, μαζί με έξι κινητές μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και δυνάμεις του Ερυθρού Σταυρού. Έχει επίσης δημιουργηθεί ένα πρόχειρο Ιατρικό Κέντρο στο τεχνικό κτίριο Adif, όπου πραγματοποιείται η διαλογή των τραυματιών, η έναρξη της ιατρικής περίθαλψης και η σταθεροποίηση πριν από τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία. Πληροφορίες που μεταφέρουν τα Ισπανικά Μέσα Ενημέρωσης αναφέρουν ότι μεταξύ των νεκρών είναι και ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου Alvia.

«Η κυκλοφορία υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Κόρδοβα, Σεβίλλης, Μάλαγα, Γρανάδα και Ουέλβα θα διακοπεί, τουλάχιστον, για όλη τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου. Θα επηρεαστούν επίσης οι συνδέσεις μεταξύ Μαδρίτης και Κάντιθ, Αλγεθίρας και Γρανάδα», επισημαίνεται σε ανακοίνωση του διαχειριστή του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου (Adif), στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι διατίθενται χώροι στους σταθμούς Atocha, Σεβίλλη, Κόρδοβα, Μάλαγα και Ουέλβα για να εξυπηρετήσουν τους συγγενείς των θυμάτων που μπορεί να το χρειάζονται.

🔴 Trabajamos en coordinación con los servicios de emergencia y empresas ferroviarias en el accidente que ha tenido lugar en Adamuz (Córdoba). ✖️🚄 La circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Huelva seguirá suspendida, al menos, durante… https://t.co/UNHi8zFT54 — Adif (@Adif_es) January 18, 2026

Σάντσεθ: «Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. «Με μεγάλη προσοχή παρακολουθούμε το δυστύχημα μεταξύ δύο τρένων υψηλής ταχύτητας που εκτροχιάστηκαν στο Adamuz (Κόρδοβα). Η κυβέρνηση συνεργάζεται με τις υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τους επιβάτες», δήλωσε, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba). El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros. https://t.co/7q7p9Pdn3K — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2026

Ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσες, αποφάσισε να ακυρώσει το ταξίδι του στο οικονομικό φόρουμ του Νταβός λόγω του ατυχήματος στο Ανταμούθ και μεταβαίνει στον τόπο της τραγωδίας.

