Ο εκτροχιασμός δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Adamuz της Κόρδοβα στην Ισπανία το απόγευμα της Κυριακής είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 24 νεκρούς και δεκάδες τραυματισμούς. Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, σύμφωνα με πηγές της Πολιτοφυλακής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας.

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε προειδοποίησε μέσω X ότι «η σύγκρουση ήταν τρομερή» και υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες» για το δυστύχημα.

Πως έγινε η τραγωδία

Σύμφωνα με τον Πουέντε, «τα τελευταία βαγόνια» συρμού της εταιρείας Iryo, που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία (νότια), με προορισμό τη Μαδρίτη, «εκτροχιάστηκαν» κοντά στην Αδαμούθ, κάπου 200 χιλιόμετρα βόρεια από τη Μάλαγα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους άλλος συρμός, της εταιρείας Renfe, κινούμενος προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε κοντινές σιδηροτροχιές, προς την κατεύθυνση της Ουέλβα.

Σχεδιάγραμμα με την σύγκρουσή στις γραμμές των τρένων

Διάθεση χώρων στους σταθμούς για τους συγγενείς των θυμάτων

«Η κυκλοφορία υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Κόρδοβα, Σεβίλλης, Μάλαγα, Γρανάδα και Ουέλβα θα διακοπεί, τουλάχιστον, για όλη τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου. Θα επηρεαστούν επίσης οι συνδέσεις μεταξύ Μαδρίτης και Κάντιθ, Αλγεθίρας και Γρανάδα», επισημαίνεται σε ανακοίνωση του διαχειριστή του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου (Adif), στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι διατίθενται χώροι στους σταθμούς Atocha, Σεβίλλη, Κόρδοβα, Μάλαγα και Ουέλβα για να εξυπηρετήσουν τους συγγενείς των θυμάτων που μπορεί να το χρειάζονται.

Η σύγκρουση «έμοιαζε με σεισμό»

Δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE, ο οποίος επέβαινε σε μία από τις αμαξοστοιχίες, δήλωσε ότι η σύγκρουση «έμοιαζε με σεισμό». Όπως ανέφερε, επιβάτες χρησιμοποίησαν σφυριά έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα των βαγονιών και να απεγκλωβιστούν.

Σαν «ταινία τρόμου»

«Θα πίστευες ότι ζεις ταινία τρόμου», είπε στο δίκτυο La Sexta  ο Λούκας Μεριάκο, ο οποίος επέβαινε στον συρμό της Iryo. «Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (…) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σάντσεθ: «Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. «Με μεγάλη προσοχή παρακολουθούμε το δυστύχημα μεταξύ δύο τρένων υψηλής ταχύτητας που εκτροχιάστηκαν στο Adamuz (Κόρδοβα). Η κυβέρνηση συνεργάζεται με τις υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τους επιβάτες», δήλωσε, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Νύχτα βαθιάς θλίψης – Καμία λέξη δεν μπορεί να ανακουφίσει τόσο μεγάλο πόνο»

«Σήμερα είναι μια νύχτα βαθιάς θλίψης για τη χώρα μας λόγω του τραγικού σιδηροδρομικού ατυχήματος στο Adamuz. Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων. Καμία λέξη δεν μπορεί να ανακουφίσει τόσο μεγάλο πόνο, αλλά θέλω να ξέρετε ότι ολόκληρη η χώρα σας συμπαραστέκεται σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται αδιάκοπα και συντονισμένα», έγραψε σε νέα του ανάρτηση τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

Μακρόν: «Η Γαλλία είναι στο πλευρό σας»

«Μια σιδηροδρομική τραγωδία πλήττει την Ανδαλουσία. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλο τον ισπανικό λαό. Η Γαλλία είναι στο πλευρό σας», έγραψε σε ανάρτησή του, στα γαλλικά και στα ισπανικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Υπουργός Μεταφορών: «Το ατύχημα είναι εντελώς παράξενο, σε μια ευθεία»

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι «Το ατύχημα είναι εντελώς παράξενο, σε μια ευθεία», υπογραμμίζοντας ότι «η σύγκρουση ήταν τρομερή».

Την ίδια στιγμή επεσήμανε ότι υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες» για το δυστύχημα. Επίσης, ενημέρωσε ότι 30 από τους τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης