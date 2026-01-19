Ο εκτροχιασμός δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Adamuz της Κόρδοβα στην Ισπανία το απόγευμα της Κυριακής είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 24 νεκρούς και δεκάδες τραυματισμούς. Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, σύμφωνα με πηγές της Πολιτοφυλακής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας.

Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε προειδοποίησε μέσω X ότι «η σύγκρουση ήταν τρομερή» και υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες» για το δυστύχημα.

Πως έγινε η τραγωδία

Σύμφωνα με τον Πουέντε, «τα τελευταία βαγόνια» συρμού της εταιρείας Iryo, που είχε αναχωρήσει από τη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία (νότια), με προορισμό τη Μαδρίτη, «εκτροχιάστηκαν» κοντά στην Αδαμούθ, κάπου 200 χιλιόμετρα βόρεια από τη Μάλαγα, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους άλλος συρμός, της εταιρείας Renfe, κινούμενος προς την αντίθετη κατεύθυνση, σε κοντινές σιδηροτροχιές, προς την κατεύθυνση της Ουέλβα.

Διάθεση χώρων στους σταθμούς για τους συγγενείς των θυμάτων

«Η κυκλοφορία υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Κόρδοβα, Σεβίλλης, Μάλαγα, Γρανάδα και Ουέλβα θα διακοπεί, τουλάχιστον, για όλη τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου. Θα επηρεαστούν επίσης οι συνδέσεις μεταξύ Μαδρίτης και Κάντιθ, Αλγεθίρας και Γρανάδα», επισημαίνεται σε ανακοίνωση του διαχειριστή του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου (Adif), στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι διατίθενται χώροι στους σταθμούς Atocha, Σεβίλλη, Κόρδοβα, Μάλαγα και Ουέλβα για να εξυπηρετήσουν τους συγγενείς των θυμάτων που μπορεί να το χρειάζονται.

🔴 Trabajamos en coordinación con los servicios de emergencia y empresas ferroviarias en el accidente que ha tenido lugar en Adamuz (Córdoba). ✖️🚄 La circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Huelva seguirá suspendida, al menos, durante… https://t.co/UNHi8zFT54 — Adif (@Adif_es) January 18, 2026

Η σύγκρουση «έμοιαζε με σεισμό»

Δημοσιογράφος της δημόσιας ραδιοφωνίας RNE, ο οποίος επέβαινε σε μία από τις αμαξοστοιχίες, δήλωσε ότι η σύγκρουση «έμοιαζε με σεισμό». Όπως ανέφερε, επιβάτες χρησιμοποίησαν σφυριά έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν τα παράθυρα των βαγονιών και να απεγκλωβιστούν.

Σαν «ταινία τρόμου»

«Θα πίστευες ότι ζεις ταινία τρόμου», είπε στο δίκτυο La Sexta ο Λούκας Μεριάκο, ο οποίος επέβαινε στον συρμό της Iryo. «Έγινε πολύ σφοδρή σύγκρουση στο πίσω μέρος και νόμιζα πως όλο το τρένο θα διαλυόταν (…) Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα γυαλιών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σάντσεθ: «Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. «Με μεγάλη προσοχή παρακολουθούμε το δυστύχημα μεταξύ δύο τρένων υψηλής ταχύτητας που εκτροχιάστηκαν στο Adamuz (Κόρδοβα). Η κυβέρνηση συνεργάζεται με τις υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τους επιβάτες», δήλωσε, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba). El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros. https://t.co/7q7p9Pdn3K — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2026

La última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que… https://t.co/mqewlNBmDf — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026

«Νύχτα βαθιάς θλίψης – Καμία λέξη δεν μπορεί να ανακουφίσει τόσο μεγάλο πόνο»

«Σήμερα είναι μια νύχτα βαθιάς θλίψης για τη χώρα μας λόγω του τραγικού σιδηροδρομικού ατυχήματος στο Adamuz. Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων. Καμία λέξη δεν μπορεί να ανακουφίσει τόσο μεγάλο πόνο, αλλά θέλω να ξέρετε ότι ολόκληρη η χώρα σας συμπαραστέκεται σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται αδιάκοπα και συντονισμένα», έγραψε σε νέα του ανάρτηση τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 18, 2026

Μακρόν: «Η Γαλλία είναι στο πλευρό σας»

«Μια σιδηροδρομική τραγωδία πλήττει την Ανδαλουσία. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλο τον ισπανικό λαό. Η Γαλλία είναι στο πλευρό σας», έγραψε σε ανάρτησή του, στα γαλλικά και στα ισπανικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Una tragedia ferroviaria golpea a Andalucía. Pensamientos para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 18, 2026

Une tragédie ferroviaire frappe l’Andalousie. Pensées pour les victimes, leurs familles et l’ensemble du peuple espagnol. La France se tient à vos côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 18, 2026

Υπουργός Μεταφορών: «Το ατύχημα είναι εντελώς παράξενο, σε μια ευθεία»

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι «Το ατύχημα είναι εντελώς παράξενο, σε μια ευθεία», υπογραμμίζοντας ότι «η σύγκρουση ήταν τρομερή».

Την ίδια στιγμή επεσήμανε ότι υπάρχει κίνδυνος ο απολογισμός να γίνει ακόμη βαρύτερος, με δεδομένες τις «πολύ ανησυχητικές πληροφορίες» για το δυστύχημα. Επίσης, ενημέρωσε ότι 30 από τους τραυματίες που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

🔴Óscar Puente, ministro de Transportes: “El accidente es completamente extraño, en una recta”. https://t.co/Mr5NI9bgQe pic.twitter.com/NoZ6Olm15J — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 18, 2026

Imágenes del interior de uno de los trenes que ha descarrilado en Córdoba Un trabajador se dirige a los pasajeros para pedir colaboración y tranquilidad tras el accidente pic.twitter.com/8NPsW3AOrx — EL MUNDO (@elmundoes) January 18, 2026

🎥 WATCH – UPDATE 🔴 SPAIN: New footage shows the extent of damage to the Iryo high-speed train after its derailment near Adamuz. A separate AVE train was also affected as a result of the incident. Authorities report multiple casualties, with emergency response and… https://t.co/4AbULy0xU2 pic.twitter.com/Ef3zB3e76S — GlobalTechtonic (@GlobalTechtonic) January 18, 2026