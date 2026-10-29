Ζωντανά μέσα από τα συντρίμμια της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία ανασύρθηκαν τρία μέλη ελληνικής οικογένειας. Η μητέρα και οι δύο γιοι της, ο 21χρονος Μάριος και ο 18χρονος Χρήστος Δρίτσας, επέβαιναν στην αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη – Σεβίλλη, όταν σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση στην περιοχή του Τολέδο, αφήνοντας πίσω δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους.

Η απόφαση δευτερολέπτων που απέτρεψε την τραγωδία

Μια φαινομενικά ασήμαντη μετακίνηση στάθηκε σωτήρια για τον 18χρονο Χρήστο. Λίγα λεπτά πριν από το δυστύχημα, ο αδελφός του, Μάριος, σηκώθηκε μαζί με τη μητέρα τους με κατεύθυνση το κυλικείο για να προμηθευτούν πρωινό. Ο 18χρονος εκμεταλλεύτηκε το κενό και κάθισε στη θέση του αδελφού του.

Η σύγκρουση που ακολούθησε ήταν συντριπτική. Όπως δήλωσε ο ίδιος στην ισπανική εφημερίδα El País, η αρχική θέση στην οποία καθόταν, αποκολλήθηκε βίαια και εκτοξεύτηκε στον αέρα, από τη δύναμη της πρόσκρουσης. Η αυθόρμητη αλλαγή καθίσματος αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς του έσωσε τη ζωή.

«Πάγωσε ο χρόνος» μέσα στο βαγόνι-εστιατόριο

Την ίδια ώρα, ο 21χρονος Μάριος και η μητέρα του βίωναν τον απόλυτο τρόμο στο βαγόνι-εστιατόριο. «Ξαφνικά ο χρόνος σταμάτησε», περιέγραψε ο νεαρός στην El País, ανακαλώντας τις στιγμές που το τρένο εκτροχιαζόταν.

Μέσα στην αποπνικτική ατμόσφαιρα και τον γενικευμένο πανικό, τα τρία μέλη της οικογένειας κατάφεραν να εντοπίσουν το ένα το άλλο. Ενωμένοι πλέον, βρήκαν διέξοδο από τον σιδερένιο όγκο και απομακρύνθηκαν έγκαιρα από τον τόπο της καταστροφής.

Εκτός κινδύνου και έτοιμοι για επαναπατρισμό

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Πρεσβεία στη Μαδρίτη, και οι τρεις επιβάτες έχουν διαφύγει κάθε κίνδυνο. Οι δύο νεαροί δεν υπέστησαν τραυματισμούς, ενώ η μητέρα τους διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Τολέδο για την αντιμετώπιση ελαφρών τραυμάτων, από όπου έλαβε εξιτήριο λίγο αργότερα.

Οι διακοπές που είχαν προγραμματίσει στη Σεβίλλη διακόπηκαν απότομα, ωστόσο η οικογένεια διαμένει πλέον με ασφάλεια σε ξενοδοχείο της ισπανικής πρωτεύουσας, με την επιστροφή τους στην Ελλάδα να δρομολογείται για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.