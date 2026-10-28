Σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Ισπανία, όπου δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στη γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία.

Η ισπανική εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών ADIF ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια ανεστάλησαν μετά από σύγκρουση τρένου με προπορευόμενο συρμό.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η ADIF ανέφερε ότι η κυκλοφορία στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης – Ανδαλουσίας διεκόπη, χωρίς αρχικά να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια και την έκταση του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για τραυματίες, ενώ ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον μέχρι στιγμής απολογισμό σε τουλάχιστον 39 νεκρούς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο βαγόνια εκτροχιάστηκαν μετά τη σύγκρουση και κατέληξαν σε σημείο δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:00 το πρωί τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδας) ανάμεσα στις πόλεις Λος Γέμπενες και Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

«Άνθρωποι εκτινάχθηκαν από το τρένο»

«Άνθρωποι εκτινάχθηκαν από το τρένο». Με αυτή τη φράση περιέγραψε ένας από τους επιζώντες το σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, μιλώντας στην εφημερίδα El País και χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση ιδιαίτερα βίαιη.

Ο Χεσούς Χερόνιμο, 54 ετών, επέβαινε στο δεύτερο βαγόνι της υπερταχείας AVE της Renfe, με προορισμό τη Σεβίλλη, όπου ταξιδεύει συχνά για επαγγελματικούς λόγους.

Όπως ανέφερε, τη στιγμή του δυστυχήματος εργαζόταν στον φορητό υπολογιστή του.

«Ένιωσα μια πολύ δυνατή επιτάχυνση και χτύπησα στο κάθισμα που βρισκόταν μπροστά μου», περιέγραψε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιβάτες αρχικά πίστεψαν ότι το τρένο είχε εκτροχιαστεί.

«Σιγά σιγά βγήκαμε και είδαμε ότι το τρένο είχε γείρει. Υπήρχαν πολλοί τραυματίες και πολλοί άνθρωποι σε κατάσταση σοκ», ανέφερε.

Οι επιβάτες βοηθούσαν τους διασώστες

Ο 54χρονος περιέγραψε ακόμη τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, με επιβάτες να προσπαθούν να βοηθήσουν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Όπως είπε, επιβάτες κρατούσαν ακόμη και σακούλες ορού με τα χέρια τους, την ώρα που πυροσβέστες και διασώστες επιχειρούσαν στα πιο κατεστραμμένα βαγόνια.

Οι δυνάμεις διάσωσης επικεντρώθηκαν στα σημεία του συρμού που είχαν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές, αναζητώντας εγκλωβισμένους και απομακρύνοντας τραυματίες.

Ακυρώνουν το πρόγραμμά τους οι πολιτικοί αρχηγοί

Το πολύνεκρο δυστύχημα προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις και στην πολιτική ηγεσία της Ισπανίας, με κορυφαίους πολιτικούς να αναστέλλουν τις προγραμματισμένες εμφανίσεις τους.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε συγκλονισμένος από το δυστύχημα και ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον υπουργό Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, και τον πρόεδρο της Καστίλλης-Λα Μάντσα, Εμίλιο Γκαρσία Πάτζε.

Σε μήνυμά του στο Χ, ο Ισπανός πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στα θύματα και στις οικογένειές τους, επισημαίνοντας ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές.

Φεϊχό: «Προτεραιότητα τα θύματα»

Ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, δήλωσε επίσης ότι παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις.

Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί η φροντίδα των τραυματιών και η υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων, ενώ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στα συνεργεία έκτακτης ανάγκης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Καστίλλης-Λα Μάντσα, Εμίλιο Γκαρσία Πάτζε, δήλωσε ότι κατευθύνεται προς το σημείο του δυστυχήματος και ανακοίνωσε την αναστολή του προγράμματός του, όπως και εκείνου της περιφερειακής κυβέρνησης.