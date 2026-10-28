Ο αριθμός των νεκρών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στην Ισπανία ανήλθε στους 64.

Πρόκειται για μια εθνική τραγωδία, με τα δύο τρένα υψηλής ταχύτητας να συγκρούνται στην επαρχία του Τολέδο και αρχικά τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για 30 νεκρούς και 80 τραυματίες με τους 50 να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι τραυματίες αυτή την ώρα είναι 58, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και οι 15 είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στα κατεστραμμένα βαγόνια και οι ισπανικές Αρχές προειδοποιούν ότι η πλήρης έκταση του δυστυχήματος δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια ώστε βαγόνια βγήκαν από τις ράγες, αφήνοντας πίσω τους μία εικόνα καταστροφής.

Βίντεο από drone από το σημείο της τραγωδίας:

Πηγές της κεντρικής κυβέρνησης αποδίδουν το δυστύχημα σε ανθρώπινο λάθος, το οποίο οδήγησε σε σύγκρουση ενός τρένου AVE με συρμό της Iryo που βρισκόταν ακινητοποιημένος στη γραμμή. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 540 επιβάτες ταξίδευαν στα δύο τρένα που συγκρούστηκαν.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, θα μεταβεί σήμερα το απόγευμα στο σημείο του δυστυχήματος συνοδευόμενος από τον υπουργό Εσωτερικών. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει διακοπεί, ενώ έχουν ανοίξει κέντρα εξυπηρέτησης και υποστήριξης συγγενών στον σταθμό Ατότσα και στη Σεβίλλη.

Πώς έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 09:00 το πρωί της Τετάρτης, στην περιοχή της Ούρντα, στη γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία. Σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112, η πρώτη ειδοποίηση για τη σύγκρουση καταγράφηκε στις 08:54 (τοπική ώρα).

Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν ένα AVE της Renfe και ένας συρμός της ιδιωτικής εταιρείας Iryo. Οι πρώτες ενδείξεις που εξετάζονται αναφέρουν ότι το AVE ενδέχεται να προσέκρουσε από πίσω στον συρμό της Iryo, με αποτέλεσμα δύο βαγόνια του δεύτερου τρένου να εκτροχιαστούν. Πρόκειται, ωστόσο, για αρχικό σενάριο και όχι για οριστικό πόρισμα ως προς τα αίτια της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται η El País, το σιδηροδρομικό δυστύχημα φέρεται να συνδέεται με βλάβη στο κεντρικό σύστημα σηματοδότησης της γραμμής υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης – Σεβίλλης.

Το πρόβλημα, όπως αναφέρεται, ανάγκασε τις αρμόδιες υπηρεσίες να περάσουν σε χειροκίνητη διαχείριση της κυκλοφορίας των συρμών, εξέλιξη που εξετάζεται ως βασικός παράγοντας για τη σύγκρουση. Οι Αρχές διερευνούν πλέον αν και σε ποιο βαθμό η δυσλειτουργία του συστήματος σηματοδότησης επηρέασε τις εντολές κυκλοφορίας που δόθηκαν λίγο πριν από το δυστύχημα.

Σοκαριστικές μαρτυρίες

Οι αφηγήσεις των επιζώντων αποτυπώνουν με δραματικό τρόπο τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Ο Χεσούς Χερόνιμο, 54 ετών, ταξίδευε στο δεύτερο βαγόνι του AVE με προορισμό τη Σεβίλλη.

Ο ίδιος πηγαίνει συχνά στην πόλη για επαγγελματικές υποχρεώσεις και τη στιγμή της σύγκρουσης εργαζόταν στον φορητό υπολογιστή του. Ξαφνικά ένιωσε μία εξαιρετικά ισχυρή κίνηση και εκτινάχθηκε προς τα εμπρός, χτυπώντας στο κάθισμα που βρισκόταν μπροστά του.

Τις πρώτες στιγμές, όπως περιέγραψε, κανείς μέσα στο βαγόνι δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. Οι επιβάτες θεωρούσαν ότι το τρένο είχε εκτροχιαστεί.

Σταδιακά άρχισαν να εγκαταλείπουν τον συρμό και τότε αντίκρισαν την πραγματική εικόνα της καταστροφής: βαγόνια με κλίση, τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους σε κατάσταση σοκ. Ο 54χρονος περιέγραψε ότι άνθρωποι εκτινάχθηκαν από το τρένο, ενώ γύρω του επιβάτες προσπαθούσαν να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες.

Ο Χερόνιμο περιέγραψε επίσης πως επιβάτες βοηθούσαν τα υγειονομικά συνεργεία κρατώντας ακόμη και σακούλες ορού με τα χέρια τους, ώστε οι διασώστες να μπορούν να περιθάλψουν τους τραυματίες.

«Το χτύπημα ήταν τρομακτικά δυνατό»

Τη βιαιότητα της πρόσκρουσης περιέγραψε και ο Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ Λαγκούνα, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα τελευταία βαγόνια του AVE. Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν αρκετά πίσω στον συρμό, ανέφερε ότι αισθάνθηκε τη σύγκρουση με τεράστια ένταση. «Το χτύπημα ήταν τρομακτικά δυνατό», περιέγραψε, εξηγώντας ότι ακολούθησαν δευτερόλεπτα απόλυτης σύγχυσης.

Μία ακόμη ανθρώπινη διάσταση της τραγωδίας έδωσε η Μάρτα, της οποίας ο πατέρας ταξίδευε με το τρένο της Renfe. Όπως περιέγραψε, ο πατέρας της εργαζόταν καθισμένος στη θέση του, με το τραπεζάκι μπροστά του κατεβασμένο, όταν σημειώθηκε η σύγκρουση. Το χτύπημα ήταν τόσο ισχυρό ώστε έχασε τα γυαλιά και το κινητό του. Γύρω του, σύμφωνα με όσα μετέφερε στη συνέχεια στην κόρη του, υπήρχαν άνθρωποι με ελαφρύτερα τραύματα, αλλά και επιβάτες με εμφανή χτυπήματα και αίματα στο κεφάλι.

«Ακούσαμε έναν τεράστιο κρότο»

«Μέσα από το παράθυρο είδα ένα από τα βαγόνια που είχε πέσει και ήταν εντελώς καμένο», ανέφερε η Πατρίσια, επιβάτης το τρένου, η οποία είναι και έγκυος.

«Βλέπω πολύ κόσμο εδώ έξω. Ειλικρινά, οι άνθρωποι στο βαγόνι έδρασαν με αξιοσημείωτη ψυχραιμία δεδομένης της κατάστασης και με βοήθησαν να βγω. Είμαστε όλοι εδώ προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουμε τι συνέβη».

«Άκουγα κραυγές, ήταν φρικτό»

Μια 17χρονη επιβάτης, η Εντουάρντα ταξίδευε με ένα από τα τρένα και δήλωσε πως «πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Άκουγα κραυγές… Ήταν φρικτό, Ήταν μια καταστροφή… Μπορούσα να ακούσω ανθρώπους να ουρλιάζουν πανικόβλητοι».

Αγωνία για την πρώην υπουργό Φάτιμα Μπάνιεθ που βρισκόταν σε ένα από τα βαγόνια

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Ισπανία για την τύχη της πρώην υπουργού Εργασίας, Φάτιμα Μπάνιεθ, η οποία επιβεβαιώθηκε ότι επέβαινε σε μία από τις δύο αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας που συγκρούστηκαν.

Οι συγγενείς αναζητούν τους ανθρώπους τους

Την ίδια ώρα, για δεκάδες οικογένειες άρχισε μία διαφορετική μάχη: εκείνη της ενημέρωσης. Συγγενείς επιβατών προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους και να μάθουν εάν βρίσκονταν ανάμεσα στους τραυματίες ή είχαν μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο.

Η Renfe ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποστήριξης επιβατών και συγγενών, ενώ οι Αρχές άρχισαν τη δύσκολη διαδικασία καταγραφής των τραυματιών και ταυτοποίησης των θυμάτων.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να απαιτήσει χρόνο, καθώς στο τρένο επέβαινε μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών και η κατάσταση στα πρώτα λεπτά μετά τη σύγκρουση ήταν εξαιρετικά χαοτική.

Πώς βρέθηκαν τα δύο τρένα στην ίδια γραμμή;

Παράλληλα με την επιχείρηση διάσωσης, ξεκίνησε και η διερεύνηση των αιτίων. Ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι πώς δύο τρένα υψηλής ταχύτητας έφτασαν σε σημείο να κινηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να σημειωθεί σύγκρουση.

Οι πρώτες ενδείξεις εξετάζουν το σενάριο σύμφωνα με το οποίο το AVE της Renfe ενδέχεται να προσέκρουσε από πίσω στον συρμό της Iryo, προκαλώντας τον εκτροχιασμό δύο βαγονιών.

Οι ερευνητές αναμένεται να εξετάσουν λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις των δύο τρένων πριν από το δυστύχημα.

Στο μικροσκόπιο θα μπουν τα δεδομένα των συστημάτων καταγραφής των συρμών, οι επικοινωνίες των μηχανοδηγών, οι εντολές που δόθηκαν από το κέντρο ελέγχου, καθώς και η λειτουργία των συστημάτων σηματοδότησης και ασφάλειας.

Το εάν υπήρξε ανθρώπινο λάθος, τεχνικό πρόβλημα ή συνδυασμός παραγόντων παραμένει προς το παρόν ανοικτό. Καμία οριστική αιτία δεν έχει ανακοινωθεί.