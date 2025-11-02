Συνολικά πέντε Γερμανοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους μετά από χιονοστιβάδα στις Ιταλικές Άλπεις.

Ανάμεσα στους νεκρούς συμπεριλαμβάνεται και μια 17χρονη κοπέλα.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στην κορυφή της Βερτάνα στο Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε (βόρεια Ιταλία) , ανέφεραν οι ιταλικές υπηρεσίες ορεινής διάσωσης.

Οι ορειβάτες είχαν ξεκινήσει το Σάββατο για να αναρριχηθούν στην Cima Vertana στην οροσειρά Ortler κοντά στο χωριό Solda.

Η χιονοστιβάδα και ο πάγος παρέσυραν μέλη δύο ξεχωριστών ομάδων ορειβατών.

Η πρώτη ομάδα, που αποτελούνταν από τρία άτομα, θάφτηκε εντελώς κάτω από το χιόνι και οι τρεις ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους, δήλωσαν οι ιταλικές υπηρεσίες ορεινής διάσωσης.

Στη δεύτερη ομάδα των τεσσάρων, επέζησαν δύο ορειβάτες που είχαν καταφέρει να φτάσουν σε καταφύγιο.

Σήμερα (2/11) το πρωί βρέθηκαν οι σοροί των δύο τελευταίων αγνοουμένων, ενός πατέρα και της 17χρονης κόρης του, πρόσθεσαν οι ιταλικές υπηρεσίες ορεινής διάσωσης, σημειώνοντας ότι η αναζήτησή τους είχε παρεμποδιστεί από την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Οι δύο είχαν «παρασυρθεί από το φαράγγι όπου σημειώθηκε η χιονοστιβάδα», πρόσθεσαν.

Πηγή: Tgcom24 ΑΠΕ

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου