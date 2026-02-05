Τραγωδία σημειώθηκε στην Ιταλία με μια ολόκληρη οικογένεια που αφανίστηκε.

Μητέρα, πατέρας και τα δύο παιδιά με καταγωγή από την Αλβανία, βρήκαν αποπνικτικό θάνατο από διαρροή αερίου στο σπίτι τους στην περιοχή Πορκάρι, το βράδυ της Τετάρτης.

Θύματα της οικογενειακής τραγωδίας ήταν ο 48χρονος ελαιοχρωματιστής Άρτι Κόλα, η 42χρονη σύζυγός του, Γιονίντα, ο 23χρονος γιος τους Χαντζάρ και η 15χρονη κόρη τους, Τζέσικα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές ενημερώθηκαν από τον γιο της οικογένειας, ο οποίος φέρεται να έχασε τελευταίος τις αισθήσεις του.

Οι γονείς και ο 23χρονος βρέθηκαν αναίσθητοι στο πάτωμα από τις Αρχές, ενώ η κόρη που εκτιμάται πως ήταν η πρώτη που έχασε τη ζωή της, εντοπίστηκε στο κρεβάτι της.

Η πιθανή αιτία του θανάτου της οικογένειας εξετάζεται να είναι η διαρροή να προήλθε από τον λέβητα του σπιτιού.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Κόλα είχαν αγοράσει το σπίτι πριν από 1,5 χρόνο και είχαν μπει στο κτήριο πριν από μερικούς μήνες.

Πληροφορίες από AlbanianDailyNews, La Stampa